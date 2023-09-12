https://ria.ru/20230912/raiffeisen-1895839822.html

Райффайзенбанк может сменить бренд российской "дочки" при продаже

Райффайзенбанк может сменить бренд российской "дочки" при продаже - РИА Новости, 12.09.2023

Райффайзенбанк может сменить бренд российской "дочки" при продаже

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) хочет быть готовым сменить бренд дочернего российского Райффайзенбанка в случае его выделения из группы или... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:19

2023-09-12T14:19

2023-09-12T14:19

экономика

россия

райффайзенбанк

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

raiffeisen bank international

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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) хочет быть готовым сменить бренд дочернего российского Райффайзенбанка в случае его выделения из группы или продажи, сообщила газета Kleine Zeitung. На фоне объявления RBI о выделении или возможной продаже российской "дочки" Райффайзенбанк на прошлой неделе подал в Роспатент заявки на регистрацию новых товарных знаков, на которых упоминается "R Банк" и отсутствуют традиционные скрещенные лошадиные головы, отмечает австрийское издание. "Вероятно, в ходе продажи или выделения банка будет проведен ребрендинг, и хочется быть готовыми к любым обстоятельствам", - цитирует оно заявление представителя банковской группы информагентству APA. При этом в RBI говорят, что пока решения о новом бренде нет. Также представитель группы отметил, что поданные заявки на регистрацию торговых марок не свидетельствуют о скорой сделке. Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы - продажа или выделение российского бизнеса.

https://ria.ru/20230904/sberbank-1894167859.html

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экономика, россия, райффайзенбанк, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), raiffeisen bank international