https://ria.ru/20230912/raiffeisen-1895839822.html
Райффайзенбанк может сменить бренд российской "дочки" при продаже
Райффайзенбанк может сменить бренд российской "дочки" при продаже - РИА Новости, 12.09.2023
Райффайзенбанк может сменить бренд российской "дочки" при продаже
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) хочет быть готовым сменить бренд дочернего российского Райффайзенбанка в случае его выделения из группы или... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:19
2023-09-12T14:19
2023-09-12T14:19
экономика
россия
райффайзенбанк
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
raiffeisen bank international
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ВЕНА, 12 сен - РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) хочет быть готовым сменить бренд дочернего российского Райффайзенбанка в случае его выделения из группы или продажи, сообщила газета Kleine Zeitung. На фоне объявления RBI о выделении или возможной продаже российской "дочки" Райффайзенбанк на прошлой неделе подал в Роспатент заявки на регистрацию новых товарных знаков, на которых упоминается "R Банк" и отсутствуют традиционные скрещенные лошадиные головы, отмечает австрийское издание. "Вероятно, в ходе продажи или выделения банка будет проведен ребрендинг, и хочется быть готовыми к любым обстоятельствам", - цитирует оно заявление представителя банковской группы информагентству APA. При этом в RBI говорят, что пока решения о новом бренде нет. Также представитель группы отметил, что поданные заявки на регистрацию торговых марок не свидетельствуют о скорой сделке. Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы - продажа или выделение российского бизнеса.
https://ria.ru/20230904/sberbank-1894167859.html
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экономика, россия, райффайзенбанк, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), raiffeisen bank international
Экономика, Россия, Райффайзенбанк, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Raiffeisen Bank International
Райффайзенбанк может сменить бренд российской "дочки" при продаже
Kleine Zeitung: Райффайзенбанк может сменить бренд "дочки" в РФ при продаже