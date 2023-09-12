https://ria.ru/20230912/pvo-1895838845.html

Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" - РИА Новости, 12.09.2023

Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:16

2023-09-12T14:16

2023-09-12T14:17

специальная военная операция на украине

россия

пво

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45bbfbe5fb37402abd10e02e73e2fc81.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожен 41 украинский беспилотник. Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 793 танка и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20230909/bespilotnik-1895237250.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пво, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)