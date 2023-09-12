https://ria.ru/20230912/pvo-1895838845.html
Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"
Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" - РИА Новости, 12.09.2023
Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"
Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:16
2023-09-12T14:16
2023-09-12T14:17
специальная военная операция на украине
россия
пво
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45bbfbe5fb37402abd10e02e73e2fc81.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожен 41 украинский беспилотник. Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 793 танка и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20230909/bespilotnik-1895237250.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_257:0:1697:1080_1920x0_80_0_0_5782043960122a58cc844c00393b663f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пво, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, ПВО, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"
МО РФ: ПВО за сутки перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"