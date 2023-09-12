Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 12.09.2023 (обновлено: 14:17 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/pvo-1895838845.html
Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"
Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" - РИА Новости, 12.09.2023
Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"
Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:16
2023-09-12T14:17
специальная военная операция на украине
россия
пво
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45bbfbe5fb37402abd10e02e73e2fc81.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожен 41 украинский беспилотник. Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 793 танка и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20230909/bespilotnik-1895237250.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_257:0:1697:1080_1920x0_80_0_0_5782043960122a58cc844c00393b663f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пво, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, ПВО, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"

МО РФ: ПВО за сутки перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, уничтожен 41 украинский беспилотник.
Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 793 танка и других боевых бронированных машин.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
На западе Крыма ПВО сбили еще два беспилотника
9 сентября, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПВОБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала