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Путин объявил благодарность коллективу ядерно-оружейного предприятия - РИА Новости, 12.09.2023
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16:20 12.09.2023 (обновлено: 16:21 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/putin-1895872728.html
Путин объявил благодарность коллективу ядерно-оружейного предприятия
Путин объявил благодарность коллективу ядерно-оружейного предприятия - РИА Новости, 12.09.2023
Путин объявил благодарность коллективу ядерно-оружейного предприятия
Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу одного из главных отечественных предприятий по производству ядерного оружия ФГУП "Комбинат... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:20
2023-09-12T16:21
россия
свердловская область
нижняя тура
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу одного из главных отечественных предприятий по производству ядерного оружия ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (ЗАТО Лесной, Свердловская область) за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. "Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного унитарного предприятия "Комбинат "Электрохимприбор"", - говорится в распоряжении. "Комбинат "Электрохимприбор" входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". "Электрохимприбор" - уникальный производственно-технологический комплекс, главная деятельность которого направлена на безусловное исполнение государственного оборонного заказа по обеспечению России ядерным арсеналом, гарантирующим проведение политики ядерного сдерживания. Согласно информации на сайте "Электрохимприбора", сегодня среди задач предприятия - "производство специзделий" (под ними по давней традиции понимаются ядерные боеприпасы), а также современной продукции гражданского назначения для нефтегазового, электроэнергетического комплексов, геофизических организаций, медицины, предприятий атомной промышленности и энергетики. "Электрохимприбор" был создан в июне 1947 года как "завод №814" рядом с поселком Нижняя Тура Свердловской области. Первоначально предприятие должно было заниматься обогащением урана для ядерных зарядов электромагнитным способом. Позже завод №814 некоторое время занимался обогащением лития для термоядерных зарядов. Заводской поселок получил условное название Свердловск-45, ныне город Лесной. В связи с тем, что электромагнитный способ обогащения урана не нашел широкого применения, советское правительство приняло решение создать на предприятии мощности по производству ядерных боеприпасов. Новому заводу присвоили индекс №418. Как следует из открытых материалов по истории отечественной атомной отрасли, с 1953 года предприятие стало осваивать выпуск ядерных боеприпасов, разработанных ядерно-оружейными конструкторскими центрами КБ-11, НИИ-1011 и КБ-25 (сейчас это входящие в ядерный оружейный комплекс "Росатома" соответственно федеральные ядерные центры в Сарове (Нижегородская область) и Снежинске (Челябинская область) и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (Москва). С 1967 года предприятие носило название "Электрохимприбор", с 1976 года - "Комбинат "Электрохимприбор". Изотопное производство на предприятии было сохранено, его переориентировали на выпуск гражданской продукции. Сейчас "Электрохимприбор" - единственное в мире предприятие, способное промышленно производить некоторые виды изотопов для отечественного и мирового рынка, и обладатель уникальных запатентованных технологий получения 210 изотопов 47 химических элементов.
https://ria.ru/20230904/blagodarnost-1894170273.html
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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свердловская область
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россия, свердловская область, нижняя тура, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Свердловская область, Нижняя Тура, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин объявил благодарность коллективу ядерно-оружейного предприятия

Путин объявил благодарность коллективу "Электрохимприбор" за трудовые успехи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу одного из главных отечественных предприятий по производству ядерного оружия ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (ЗАТО Лесной, Свердловская область) за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман
4 сентября, 18:56
"Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного унитарного предприятия "Комбинат "Электрохимприбор"", - говорится в распоряжении.
"Комбинат "Электрохимприбор" входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". "Электрохимприбор" - уникальный производственно-технологический комплекс, главная деятельность которого направлена на безусловное исполнение государственного оборонного заказа по обеспечению России ядерным арсеналом, гарантирующим проведение политики ядерного сдерживания. Согласно информации на сайте "Электрохимприбора", сегодня среди задач предприятия - "производство специзделий" (под ними по давней традиции понимаются ядерные боеприпасы), а также современной продукции гражданского назначения для нефтегазового, электроэнергетического комплексов, геофизических организаций, медицины, предприятий атомной промышленности и энергетики. "Электрохимприбор" был создан в июне 1947 года как "завод №814" рядом с поселком Нижняя Тура Свердловской области. Первоначально предприятие должно было заниматься обогащением урана для ядерных зарядов электромагнитным способом. Позже завод №814 некоторое время занимался обогащением лития для термоядерных зарядов. Заводской поселок получил условное название Свердловск-45, ныне город Лесной.
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В связи с тем, что электромагнитный способ обогащения урана не нашел широкого применения, советское правительство приняло решение создать на предприятии мощности по производству ядерных боеприпасов. Новому заводу присвоили индекс №418.
Как следует из открытых материалов по истории отечественной атомной отрасли, с 1953 года предприятие стало осваивать выпуск ядерных боеприпасов, разработанных ядерно-оружейными конструкторскими центрами КБ-11, НИИ-1011 и КБ-25 (сейчас это входящие в ядерный оружейный комплекс "Росатома" соответственно федеральные ядерные центры в Сарове (Нижегородская область) и Снежинске (Челябинская область) и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (Москва). С 1967 года предприятие носило название "Электрохимприбор", с 1976 года - "Комбинат "Электрохимприбор".
Изотопное производство на предприятии было сохранено, его переориентировали на выпуск гражданской продукции. Сейчас "Электрохимприбор" - единственное в мире предприятие, способное промышленно производить некоторые виды изотопов для отечественного и мирового рынка, и обладатель уникальных запатентованных технологий получения 210 изотопов 47 химических элементов.
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РоссияСвердловская областьНижняя ТураВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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