https://ria.ru/20230912/putin-1895775062.html

Путин рассказал о планах посетить космодром "Восточный"

Путин рассказал о планах посетить космодром "Восточный" - РИА Новости, 12.09.2023

Путин рассказал о планах посетить космодром "Восточный"

Президент России Владимир Путин, говоря о поездке на космодром Восточный, завил, что у него там есть своя программа. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:05

2023-09-12T11:05

2023-09-12T11:05

россия

владимир путин

восточный (космодром)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о поездке на космодром Восточный, завил, что у него там есть своя программа. "У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230912/koridor-1895767273.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, восточный (космодром), вэф-2023