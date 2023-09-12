https://ria.ru/20230912/putin-1895775062.html
Путин рассказал о планах посетить космодром "Восточный"
Путин рассказал о планах посетить космодром "Восточный" - РИА Новости, 12.09.2023
Путин рассказал о планах посетить космодром "Восточный"
Президент России Владимир Путин, говоря о поездке на космодром Восточный, завил, что у него там есть своя программа. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:05
2023-09-12T11:05
2023-09-12T11:05
россия
владимир путин
восточный (космодром)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о поездке на космодром Восточный, завил, что у него там есть своя программа. "У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230912/koridor-1895767273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, восточный (космодром), вэф-2023
Россия, Владимир Путин, Восточный (космодром), ВЭФ-2023
Путин рассказал о планах посетить космодром "Восточный"
Путин заявил, что на космодроме "Восточный" у него будет своя программа