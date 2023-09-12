https://ria.ru/20230912/putin-1895730079.html

Путин призвал не давать разрешения строить на подтопляемых территориях

Путин призвал не давать разрешения строить на подтопляемых территориях - РИА Новости, 12.09.2023

Путин призвал не давать разрешения строить на подтопляемых территориях

Президент России Владимир Путин заявил, что лучше не давать разрешения на строительство на подтопляемых территориях, так как это связано с риском для жизни. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:15

2023-09-12T08:15

2023-09-12T08:31

владимир путин

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лучше не давать разрешения на строительство на подтопляемых территориях, так как это связано с риском для жизни."Это же не только дело в потере имущества, это связано и с риском для жизни. Иногда складываются ситуации, которые подвергают опасности саму жизнь и здоровье людей. Поэтому, конечно, лучше не давать разрешение, во всяком случае, на новое строительство там, где это опасно, на землях, которые затапливает", - сказал Путин в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023