https://ria.ru/20230912/putin-1895730079.html
Путин призвал не давать разрешения строить на подтопляемых территориях
Путин призвал не давать разрешения строить на подтопляемых территориях - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал не давать разрешения строить на подтопляемых территориях
Президент России Владимир Путин заявил, что лучше не давать разрешения на строительство на подтопляемых территориях, так как это связано с риском для жизни. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:15
2023-09-12T08:15
2023-09-12T08:31
владимир путин
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лучше не давать разрешения на строительство на подтопляемых территориях, так как это связано с риском для жизни."Это же не только дело в потере имущества, это связано и с риском для жизни. Иногда складываются ситуации, которые подвергают опасности саму жизнь и здоровье людей. Поэтому, конечно, лучше не давать разрешение, во всяком случае, на новое строительство там, где это опасно, на землях, которые затапливает", - сказал Путин в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/dfo-1895727441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Владимир Путин, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Путин призвал не давать разрешения строить на подтопляемых территориях
Путин: лучше не давать разрешения на строительство на подтопляемых территориях
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лучше не давать разрешения на строительство на подтопляемых территориях, так как это связано с риском для жизни.
"Это же не только дело в потере имущества, это связано и с риском для жизни. Иногда складываются ситуации, которые подвергают опасности саму жизнь и здоровье людей. Поэтому, конечно, лучше не давать разрешение, во всяком случае, на новое строительство там, где это опасно, на землях, которые затапливает", - сказал Путин в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут, заявил Путин