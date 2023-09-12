https://ria.ru/20230912/promzona-1895681739.html

Ефимов: Участки промзоны "Карачарово" реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: Участки промзоны "Карачарово" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 12.09.2023

Ефимов: Участки промзоны "Карачарово" реорганизуют по программе КРТ

Гостиница, торговые и офисные помещения, а также спортивные объекты появятся в Нижегородском районе столицы по программе комплексного развития территорий,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:10

2023-09-12T09:10

2023-09-12T09:10

экономика

москва

коммерческая недвижимость

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Гостиница, торговые и офисные помещения, а также спортивные объекты появятся в Нижегородском районе столицы по программе комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Два участка промзоны "Карачарово" в Нижегородском районе, подпадающих под реновацию по программе КРТ, занимают 4,5 гектара; проект решения о реорганизации опубликован на сайте правительства Москвы. Инвестора выберут по итогам торгов.По словам Ефимова, объем инвестиций в снос старых складов и баз в промзоне и возведение новых объектов может составить более 8 миллиардов рублей. При этом ежегодный эффект для бюджета оценивается в 344 миллиона рублей. "По итогам редевелопмента участков будет создано около 900 рабочих мест", – добавил он.Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что общая площадь нового строительства достигнет 50 тысяч "квадратов", территорию бывшей промзоны благоустроят.В рамках программы КРТ на месте неэффективно используемых территорий в Москве создаются многофункциональные кварталы, включающие жилые дома и всю инфраструктуру. Сейчас в столице реализуются 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20211007/park-1753461012.html

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экономика, москва, коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман