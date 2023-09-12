https://ria.ru/20230912/proisshestvie-1895730656.html

В парке на севере Москвы нашли обезглавленное тело мужчины

В парке на севере Москвы нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 12.09.2023

В парке на севере Москвы нашли обезглавленное тело мужчины

На севере Москвы нашли тело без головы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "Рано утром в парковой зоне вблизи улицы Фестивальная обнаружено тело... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:21

2023-09-12T08:21

2023-09-12T10:18

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На севере Москвы нашли тело без головы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "Рано утром в парковой зоне вблизи улицы Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой", — говорится в релизе. По информации московского главка Следственного комитета, на туловище, шее и голове мужчины есть колото-резаные ранения. Головинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают полную картину произошедшего. Прокуратура взяла расследование на контроль.

https://ria.ru/20230827/telo-1892535085.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)