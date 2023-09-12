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В парке на севере Москвы нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 12.09.2023
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08:21 12.09.2023 (обновлено: 10:18 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/proisshestvie-1895730656.html
В парке на севере Москвы нашли обезглавленное тело мужчины
В парке на севере Москвы нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 12.09.2023
В парке на севере Москвы нашли обезглавленное тело мужчины
На севере Москвы нашли тело без головы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "Рано утром в парковой зоне вблизи улицы Фестивальная обнаружено тело... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:21
2023-09-12T10:18
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На севере Москвы нашли тело без головы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "Рано утром в парковой зоне вблизи улицы Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой", — говорится в релизе. По информации московского главка Следственного комитета, на туловище, шее и голове мужчины есть колото-резаные ранения. Головинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают полную картину произошедшего. Прокуратура взяла расследование на контроль.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В парке на севере Москвы нашли обезглавленное тело мужчины

В парке на севере Москвы нашли тело мужчины без головы

© Фото : Столичный СК/TelegramАвтомобиль СК на месте обнаружения тела мужчины в парке на севере Москвы
Автомобиль СК на месте обнаружения тела мужчины в парке на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : Столичный СК/Telegram
Автомобиль СК на месте обнаружения тела мужчины в парке на севере Москвы
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На севере Москвы нашли тело без головы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Рано утром в парковой зоне вблизи улицы Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой", — говорится в релизе.
По информации московского главка Следственного комитета, на туловище, шее и голове мужчины есть колото-резаные ранения.

Головинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают полную картину произошедшего. Прокуратура взяла расследование на контроль.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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