https://ria.ru/20230912/proekty-1895841544.html

РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров

РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров - РИА Новости, 12.09.2023

РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров

Изменение географии перевозок требует адаптации логистической инфраструктуры под новые требования экспортеров, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) готов РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:25

2023-09-12T14:25

2023-09-12T14:25

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вэф-2023

экономика

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Изменение географии перевозок требует адаптации логистической инфраструктуры под новые требования экспортеров, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) готов поддержать соответствующие логистические проекты, чтобы обеспечить надежность и безопасность транспортировки российских грузов по всему миру, рассказал старший вице-президент Никита Гусаков в ходе сессии "Морская логистика: как вырасти в разы" на Восточном экономическом форуме.Он напомнил, что в прошлом году РЭЦ получил мандат на поддержку критически значимого импорта, куда отнесены и морские суда."В настоящее время импорт судов иностранного производства является преимущественным способом удовлетворения потребностей логистов в морских перевозках в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и Группа РЭЦ поддерживает соответствующие проекты российских компаний, предоставляя кредиты и гарантии по импортным контрактам, а также страхование кредитов и авансовых платежей", - отметил Гусаков.Кроме того, по его словам, российским компаниям не хватает принимающей инфраструктуры на ряде приоритетных транспортных направлений за рубежом, куда направляются отечественные товары. Инструменты Группы РЭЦ предназначены и для поддержки проектов по созданию и развитию российских логистических мощностей, включая портовую логистику и систему складирования, на приоритетных направлениях, как, например, Африка или Латинская Америка.

https://ria.ru/20230912/rets-1895778109.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вэф-2023, экономика, россия