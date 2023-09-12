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РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров - РИА Новости, 12.09.2023
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14:25 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/proekty-1895841544.html
РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров
РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров - РИА Новости, 12.09.2023
РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров
Изменение географии перевозок требует адаптации логистической инфраструктуры под новые требования экспортеров, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) готов РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:25
2023-09-12T14:25
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вэф-2023
экономика
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Изменение географии перевозок требует адаптации логистической инфраструктуры под новые требования экспортеров, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) готов поддержать соответствующие логистические проекты, чтобы обеспечить надежность и безопасность транспортировки российских грузов по всему миру, рассказал старший вице-президент Никита Гусаков в ходе сессии "Морская логистика: как вырасти в разы" на Восточном экономическом форуме.Он напомнил, что в прошлом году РЭЦ получил мандат на поддержку критически значимого импорта, куда отнесены и морские суда."В настоящее время импорт судов иностранного производства является преимущественным способом удовлетворения потребностей логистов в морских перевозках в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и Группа РЭЦ поддерживает соответствующие проекты российских компаний, предоставляя кредиты и гарантии по импортным контрактам, а также страхование кредитов и авансовых платежей", - отметил Гусаков.Кроме того, по его словам, российским компаниям не хватает принимающей инфраструктуры на ряде приоритетных транспортных направлений за рубежом, куда направляются отечественные товары. Инструменты Группы РЭЦ предназначены и для поддержки проектов по созданию и развитию российских логистических мощностей, включая портовую логистику и систему складирования, на приоритетных направлениях, как, например, Африка или Латинская Америка.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вэф-2023, экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), ВЭФ-2023, Экономика, Россия

РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтарший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на ВЭФ-2023
Старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на ВЭФ-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Изменение географии перевозок требует адаптации логистической инфраструктуры под новые требования экспортеров, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) готов поддержать соответствующие логистические проекты, чтобы обеспечить надежность и безопасность транспортировки российских грузов по всему миру, рассказал старший вице-президент Никита Гусаков в ходе сессии "Морская логистика: как вырасти в разы" на Восточном экономическом форуме.
Он напомнил, что в прошлом году РЭЦ получил мандат на поддержку критически значимого импорта, куда отнесены и морские суда.
"В настоящее время импорт судов иностранного производства является преимущественным способом удовлетворения потребностей логистов в морских перевозках в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и Группа РЭЦ поддерживает соответствующие проекты российских компаний, предоставляя кредиты и гарантии по импортным контрактам, а также страхование кредитов и авансовых платежей", - отметил Гусаков.
Кроме того, по его словам, российским компаниям не хватает принимающей инфраструктуры на ряде приоритетных транспортных направлений за рубежом, куда направляются отечественные товары. Инструменты Группы РЭЦ предназначены и для поддержки проектов по созданию и развитию российских логистических мощностей, включая портовую логистику и систему складирования, на приоритетных направлениях, как, например, Африка или Латинская Америка.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ВЭФ-2023ЭкономикаРоссия
 
 
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