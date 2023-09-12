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В центре Ирана взорвался резервуар с аммиаком

В центре Ирана взорвался резервуар с аммиаком - РИА Новости, 12.09.2023

В центре Ирана взорвался резервуар с аммиаком

Крупный пожар произошел в результате взрыва резервуара с аммиаком в промышленном городке провинции Йезд, расположенном в центральной части Ирана, передает... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T21:23

2023-09-12T21:23

2023-09-12T21:23

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иран

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Крупный пожар произошел в результате взрыва резервуара с аммиаком в промышленном городке провинции Йезд, расположенном в центральной части Ирана, передает агентство IRNA. "Крупный пожар произошел в промышленном городке провинции Йезд в результате взрыва резервуара с аммиаком... большая часть (нарядов - ред.) пожарных станций Йезда была отправлена ​​на тушение пожара", – говорится в сообщении. Агентство не приводит подробностей происшествия.

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в мире, йезд, иран