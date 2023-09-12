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В Макеевке потушили крупный пожар

В Макеевке потушили крупный пожар - РИА Новости, 12.09.2023

В Макеевке потушили крупный пожар

Крупный пожар потушили в Макеевке в ДНР, там на площади 4,5 тысячи квадратных метров горел одноэтажный склад, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:27

2023-09-12T04:27

2023-09-12T04:28

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Крупный пожар потушили в Макеевке в ДНР, там на площади 4,5 тысячи квадратных метров горел одноэтажный склад, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Было установлено, что происходит горение кровли одноэтажного складского помещения, а также продукции внутри здания... Площадь пожара составила 4500 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар и полностью его ликвидировать. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Пожар тушили 82 человека и 19 единиц техники.

макеевка

донецкая народная республика

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)