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В Макеевке потушили крупный пожар
В Макеевке потушили крупный пожар - РИА Новости, 12.09.2023
В Макеевке потушили крупный пожар
Крупный пожар потушили в Макеевке в ДНР, там на площади 4,5 тысячи квадратных метров горел одноэтажный склад, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:27
2023-09-12T04:27
2023-09-12T04:28
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Крупный пожар потушили в Макеевке в ДНР, там на площади 4,5 тысячи квадратных метров горел одноэтажный склад, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Было установлено, что происходит горение кровли одноэтажного складского помещения, а также продукции внутри здания... Площадь пожара составила 4500 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар и полностью его ликвидировать. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Пожар тушили 82 человека и 19 единиц техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Макеевке потушили крупный пожар
МЧС: в Макеевке потушили крупный пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров