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В Николаевской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/povrezhdenie-1895735637.html
В Николаевской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры
В Николаевской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 12.09.2023
В Николаевской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области на Украине, сообщил во вторник глава Николаевской областной администрации Виталий РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:55
2023-09-12T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области на Украине, сообщил во вторник глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Город Очаков. Повреждены… объекты инфраструктуры", - написал Ким. О каких конкретно объектах и их количестве идет речь, глава администрации не уточнил. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895469178.html
николаевская область
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА Ким заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Очакове

© AP Photo / Vadim BelikovВид на запуск ракет
Вид на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид на запуск ракет. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области на Украине, сообщил во вторник глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.
"Город Очаков. Повреждены… объекты инфраструктуры", - написал Ким.
О каких конкретно объектах и их количестве идет речь, глава администрации не уточнил.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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