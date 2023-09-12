https://ria.ru/20230912/povrezhdenie-1895735637.html

В Николаевской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры

В Николаевской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 12.09.2023

В Николаевской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области на Украине, сообщил во вторник глава Николаевской областной администрации Виталий РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:55

2023-09-12T08:55

2023-09-12T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области на Украине, сообщил во вторник глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Город Очаков. Повреждены… объекты инфраструктуры", - написал Ким. О каких конкретно объектах и их количестве идет речь, глава администрации не уточнил. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895469178.html

николаевская область

украина

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в мире, николаевская область, украина