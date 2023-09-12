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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:07
2023-09-12T14:07
2023-09-12T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."За сутки на Купянском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 25 военных Купянском направлении