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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:07

2023-09-12T14:07

2023-09-12T14:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."За сутки на Купянском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - говорится в сообщении.

харьковская область

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2023

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)