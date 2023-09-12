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ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении
ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.09.2023
ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении
Войска Украины потеряли за сутки на южно-донецком направлении до 140 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:02
2023-09-12T14:02
2023-09-12T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен – РИА новости. Войска Украины потеряли за сутки на южно-донецком направлении до 140 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - уточнили в Минобороны.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении