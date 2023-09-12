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ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении

ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.09.2023

ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении

Войска Украины потеряли за сутки на южно-донецком направлении до 140 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:02

2023-09-12T14:02

2023-09-12T14:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен – РИА новости. Войска Украины потеряли за сутки на южно-донецком направлении до 140 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - уточнили в Минобороны.

донецкая народная республика

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2023

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)