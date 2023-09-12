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ВЦИОМ указал на туристический потенциал Дальнего Востока - РИА Новости, 12.09.2023
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04:32 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/potentsial-1895711056.html
ВЦИОМ указал на туристический потенциал Дальнего Востока
ВЦИОМ указал на туристический потенциал Дальнего Востока - РИА Новости, 12.09.2023
ВЦИОМ указал на туристический потенциал Дальнего Востока
Туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий, около половины россиян в ближайший год планируют посетить регион, заявил генеральный директор фонда... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:32
2023-09-12T04:32
дальний восток
россия
вциом
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий, около половины россиян в ближайший год планируют посетить регион, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. "Могу сказать, что, действительно, туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий и бренд Дальнего Востока... туристически сформирован... Другое дело, что заявить, что хотят посетить, и посетить - это две большие разницы... А планируете ли вы в ближайший год посетить места, регионы на Дальнем Востоке с целью отдыха и туризма - 48% планируют на ближайший год, тоже очень большая цифра", - сказал Абрамов на сессии "Новый образ Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что 78% россиян готовы или хотят в ближайшие пять лет посетить Дальний Восток. Абрамов добавил, что жители Дальнего Востока, как и жители других регионов России отмечают "уникальность" и "суровость" региона, говорят и о том, что регион постоянно развивается. "Спокойный, это тоже подчёркивают достаточно большое количество человек, порядка 25%. В принципе, образ Дальнего Востока сбалансированный у жителей Дальнего Востока и жителей других регионов, не будет "сюрпризов" при приезде", - пояснил гендиректор ВЦИОМ. Отвечая на вопрос о том, с чем Дальний Восток ассоциируется у россиян, в категории "Фауна" чаще всего отвечали: красная рыба, икра (59%), тигры (48%), камчатский краб (37%), в категории "Природа": река Амур (44%), Курильские острова (42%), озеро Байкал и вулканы Камчатки (35%), говоря о географии и экономике, россияне заявляли об ассоциациях с границей с Китаем (49%), японских автомобилях (37%) и рыболовстве (34%), подчеркнул Абрамов. Подводя итоги опроса, Абрамов рассказал о целях приезда россиян в регион - работа, природа, уникальность мест, экология и развитие региона. По его словам, данные собирались в мае 2023 года, в опросе приняли участие более тысячи человек старше 18 лет. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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дальний восток, россия, вциом, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество
Дальний Восток, Россия, ВЦИОМ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Общество
ВЦИОМ указал на туристический потенциал Дальнего Востока

ВЦИОМ: туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий, около половины россиян в ближайший год планируют посетить регион, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
«
"Могу сказать, что, действительно, туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий и бренд Дальнего Востока... туристически сформирован... Другое дело, что заявить, что хотят посетить, и посетить - это две большие разницы... А планируете ли вы в ближайший год посетить места, регионы на Дальнем Востоке с целью отдыха и туризма - 48% планируют на ближайший год, тоже очень большая цифра", - сказал Абрамов на сессии "Новый образ Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума.
Он отметил, что 78% россиян готовы или хотят в ближайшие пять лет посетить Дальний Восток.
Абрамов добавил, что жители Дальнего Востока, как и жители других регионов России отмечают "уникальность" и "суровость" региона, говорят и о том, что регион постоянно развивается.
"Спокойный, это тоже подчёркивают достаточно большое количество человек, порядка 25%. В принципе, образ Дальнего Востока сбалансированный у жителей Дальнего Востока и жителей других регионов, не будет "сюрпризов" при приезде", - пояснил гендиректор ВЦИОМ.
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Отвечая на вопрос о том, с чем Дальний Восток ассоциируется у россиян, в категории "Фауна" чаще всего отвечали: красная рыба, икра (59%), тигры (48%), камчатский краб (37%), в категории "Природа": река Амур (44%), Курильские острова (42%), озеро Байкал и вулканы Камчатки (35%), говоря о географии и экономике, россияне заявляли об ассоциациях с границей с Китаем (49%), японских автомобилях (37%) и рыболовстве (34%), подчеркнул Абрамов.
Подводя итоги опроса, Абрамов рассказал о целях приезда россиян в регион - работа, природа, уникальность мест, экология и развитие региона.
По его словам, данные собирались в мае 2023 года, в опросе приняли участие более тысячи человек старше 18 лет.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Движение к общим целям: как проходит Восточный экономический форум
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Он проходит с 10 по 13 сентября.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде компании Аэрофлот

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Стенд Key Point на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

Участники сессии: Глобальные вызовы зеленой повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для них приготовили различные выставки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

Илья Семериков, Научный сотрудник, Лаборатория Оптика сложных квантовых систем Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется развитию края.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

Участники сессии: Новая логистика - белый лебедь Дальневосточного региона

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде Росреестра и Роскадастра

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

Стенд ООО Саха дрон на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

Стенд Генеральной прокуратуры РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

Здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

Cтенд РИА Новости

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

ВЭФ-2023. Строить больше, комфортнее и красивее

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

Стенд Группы компаний 1520 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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18 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

Стенд Детский Дальний

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Оно состоится завтра.

Символика Восточного экономического форума во Владивостоке

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 20

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 20

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 20

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 20

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 20

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
19 из 20

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
Дальний ВостокРоссияВЦИОМДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023Общество
 
 
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