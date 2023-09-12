https://ria.ru/20230912/potentsial-1895711056.html

ВЦИОМ указал на туристический потенциал Дальнего Востока

ВЦИОМ указал на туристический потенциал Дальнего Востока - РИА Новости, 12.09.2023

ВЦИОМ указал на туристический потенциал Дальнего Востока

Туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий, около половины россиян в ближайший год планируют посетить регион, заявил генеральный директор фонда... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:32

2023-09-12T04:32

2023-09-12T04:32

дальний восток

россия

вциом

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий, около половины россиян в ближайший год планируют посетить регион, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. "Могу сказать, что, действительно, туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий и бренд Дальнего Востока... туристически сформирован... Другое дело, что заявить, что хотят посетить, и посетить - это две большие разницы... А планируете ли вы в ближайший год посетить места, регионы на Дальнем Востоке с целью отдыха и туризма - 48% планируют на ближайший год, тоже очень большая цифра", - сказал Абрамов на сессии "Новый образ Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что 78% россиян готовы или хотят в ближайшие пять лет посетить Дальний Восток. Абрамов добавил, что жители Дальнего Востока, как и жители других регионов России отмечают "уникальность" и "суровость" региона, говорят и о том, что регион постоянно развивается. "Спокойный, это тоже подчёркивают достаточно большое количество человек, порядка 25%. В принципе, образ Дальнего Востока сбалансированный у жителей Дальнего Востока и жителей других регионов, не будет "сюрпризов" при приезде", - пояснил гендиректор ВЦИОМ. Отвечая на вопрос о том, с чем Дальний Восток ассоциируется у россиян, в категории "Фауна" чаще всего отвечали: красная рыба, икра (59%), тигры (48%), камчатский краб (37%), в категории "Природа": река Амур (44%), Курильские острова (42%), озеро Байкал и вулканы Камчатки (35%), говоря о географии и экономике, россияне заявляли об ассоциациях с границей с Китаем (49%), японских автомобилях (37%) и рыболовстве (34%), подчеркнул Абрамов. Подводя итоги опроса, Абрамов рассказал о целях приезда россиян в регион - работа, природа, уникальность мест, экология и развитие региона. По его словам, данные собирались в мае 2023 года, в опросе приняли участие более тысячи человек старше 18 лет. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/iturup-1895445036.html

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дальний восток, россия, вциом, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество