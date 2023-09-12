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Чекунков: Ченнай и Владивосток объединит морской путь поставки нефти и СПГ - РИА Новости, 13.09.2023
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04:42 12.09.2023 (обновлено: 09:42 13.09.2023)
https://ria.ru/20230912/postavki-1896028774.html
Чекунков: Ченнай и Владивосток объединит морской путь поставки нефти и СПГ
Чекунков: Ченнай и Владивосток объединит морской путь поставки нефти и СПГ - РИА Новости, 13.09.2023
Чекунков: Ченнай и Владивосток объединит морской путь поставки нефти и СПГ
Минвостокразвития РФ совместно с индийской стороной планируют запустить морскую линию между индийским портом Ченнай и российским Владивостоком, эта линия может... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-12T04:42
2023-09-13T09:42
индия
владивосток
алексей чекунков
вэф-2023
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен - РИА Новости. Минвостокразвития РФ совместно с индийской стороной планируют запустить морскую линию между индийским портом Ченнай и российским Владивостоком, эта линия может быть задействована для транспортировки угля, нефти, сжиженного природного газа и других грузов, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на панельной сессии ВЭФ "Бизнес-диалог" - "Россия-Индия". "Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере морской логистики. Совместно с министерством портов, судоходства и водных путей Индии планируем запустить морскую линию между индийским портом Ченнай и Владивостоком, которая может быть задействована для транспортировки угля, нефти, сжиженного природного газа, удобрений, контейнеров и других видов груза с возможностью захода в иные - российские и международные - порты", - сказал Чекунков. Чекунков также пригласил индийскую сторону к совместному использованию Северного морского пути, который может стать альтернативным маршрутом для грузоотправителей из Индии. "Сегодня грузооборот по СМП составляет 34 миллиона тонн в год. В следующие пять лет он вырастет еще в четыре раза. Видим перспективы в совместном развитии арктических проектов, инфраструктуры Северного морского пути, судостроении, телекоммуникациях и связей", - сказал министр. В своей речи министр отметил, что текущий год стал одним из самых динамичных по интенсивности взаимодействия Дальнего востока России и Индии, и отношения сегодня выходят на новый, качественно другой уровень. "В предыдущие годы интерес индийских компаний был сосредоточен на энергетике, алмазах и чайном бизнесе. Сегодня мы обсуждаем новые проекты в сфере добычи полезных ископаемых, судостроении, газохимии, логистики, строительстве и девелопменте, фармацевтике и других отраслях. В Индии накоплен огромный опыт в строительстве инфраструктуры, аэропортов, автомагистралей, железных дорог, которые также был бы востребован и на территории Дальнего Востока, особенно в контексте масштабного проекта реновации дальневосточных городов, который реализуются по поручению президента России", - отметил Чекунков. Также, по словам Чекункова, выстраиваются новые и интересные направления сотрудничества в образовании, культуре, креативной индустрии. "В этом году Якутию, а также Приморье и Камчатку посетил известный индийский продюсер из Мумбаи, с которым мы познакомились в ходе рабочей поездки в Индию в начале этого года. Сейчас уже началась организация съемок. Так что "Болливуд" уже пришел на Дальний Восток. Уверен, что развитие партнерства в культуре и искусстве укрепит связи между нашими странами, поможет найти новые направления для сотрудничества, в том числе и в экономической сфере", - завершил свое выступление Чекунков. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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индия, владивосток, алексей чекунков, вэф-2023
Индия, Владивосток, Алексей Чекунков, ВЭФ-2023
Чекунков: Ченнай и Владивосток объединит морской путь поставки нефти и СПГ

Чекунков: Ченнай и Владивосток объединит морской путь поставки угля, нефти, СПГ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен - РИА Новости. Минвостокразвития РФ совместно с индийской стороной планируют запустить морскую линию между индийским портом Ченнай и российским Владивостоком, эта линия может быть задействована для транспортировки угля, нефти, сжиженного природного газа и других грузов, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на панельной сессии ВЭФ "Бизнес-диалог" - "Россия-Индия".
«
"Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере морской логистики. Совместно с министерством портов, судоходства и водных путей Индии планируем запустить морскую линию между индийским портом Ченнай и Владивостоком, которая может быть задействована для транспортировки угля, нефти, сжиженного природного газа, удобрений, контейнеров и других видов груза с возможностью захода в иные - российские и международные - порты", - сказал Чекунков.
Чекунков также пригласил индийскую сторону к совместному использованию Северного морского пути, который может стать альтернативным маршрутом для грузоотправителей из Индии.
«
"Сегодня грузооборот по СМП составляет 34 миллиона тонн в год. В следующие пять лет он вырастет еще в четыре раза. Видим перспективы в совместном развитии арктических проектов, инфраструктуры Северного морского пути, судостроении, телекоммуникациях и связей", - сказал министр.
В своей речи министр отметил, что текущий год стал одним из самых динамичных по интенсивности взаимодействия Дальнего востока России и Индии, и отношения сегодня выходят на новый, качественно другой уровень.
«
"В предыдущие годы интерес индийских компаний был сосредоточен на энергетике, алмазах и чайном бизнесе. Сегодня мы обсуждаем новые проекты в сфере добычи полезных ископаемых, судостроении, газохимии, логистики, строительстве и девелопменте, фармацевтике и других отраслях. В Индии накоплен огромный опыт в строительстве инфраструктуры, аэропортов, автомагистралей, железных дорог, которые также был бы востребован и на территории Дальнего Востока, особенно в контексте масштабного проекта реновации дальневосточных городов, который реализуются по поручению президента России", - отметил Чекунков.
Также, по словам Чекункова, выстраиваются новые и интересные направления сотрудничества в образовании, культуре, креативной индустрии. "В этом году Якутию, а также Приморье и Камчатку посетил известный индийский продюсер из Мумбаи, с которым мы познакомились в ходе рабочей поездки в Индию в начале этого года. Сейчас уже началась организация съемок. Так что "Болливуд" уже пришел на Дальний Восток. Уверен, что развитие партнерства в культуре и искусстве укрепит связи между нашими странами, поможет найти новые направления для сотрудничества, в том числе и в экономической сфере", - завершил свое выступление Чекунков.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ИндияВладивостокАлексей ЧекунковВЭФ-2023
 
 
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