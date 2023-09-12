https://ria.ru/20230912/posobnitsa-1895792851.html

В Бердянске задержали пособницу украинских диверсантов с гранатами

В Бердянске задержали пособницу украинских диверсантов с гранатами - РИА Новости, 12.09.2023

В Бердянске задержали пособницу украинских диверсантов с гранатами

Правоохранители задержали в Бердянске пособницу украинских диверсантов, в своем доме хранившую взрывчатку и боеприпасы, сообщили журналистам в администрации... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:53

2023-09-12T11:53

2023-09-12T11:53

бердянск

запорожская область

безопасность

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БЕРДЯНСК, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали в Бердянске пособницу украинских диверсантов, в своем доме хранившую взрывчатку и боеприпасы, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. "Задержанная в результате оперативно-розыскной деятельности женщина обеспечивала в интересах украинских диверсантов хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, предназначавшихся для совершения террористических актов против мирного населения. В качестве места для хранения пособница использовала собственное жилье", - информирует ведомство. По результатам обыска изъяты гранаты, патроны разных калибров, взрывчатые вещества кустарного и фабричного производства.

https://ria.ru/20230831/drg-1893510197.html

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бердянск, запорожская область, безопасность