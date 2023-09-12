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В Бердянске задержали пособницу украинских диверсантов с гранатами - РИА Новости, 12.09.2023
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11:53 12.09.2023
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В Бердянске задержали пособницу украинских диверсантов с гранатами
В Бердянске задержали пособницу украинских диверсантов с гранатами - РИА Новости, 12.09.2023
В Бердянске задержали пособницу украинских диверсантов с гранатами
Правоохранители задержали в Бердянске пособницу украинских диверсантов, в своем доме хранившую взрывчатку и боеприпасы, сообщили журналистам в администрации... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:53
2023-09-12T11:53
бердянск
запорожская область
безопасность
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БЕРДЯНСК, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали в Бердянске пособницу украинских диверсантов, в своем доме хранившую взрывчатку и боеприпасы, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. "Задержанная в результате оперативно-розыскной деятельности женщина обеспечивала в интересах украинских диверсантов хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, предназначавшихся для совершения террористических актов против мирного населения. В качестве места для хранения пособница использовала собственное жилье", - информирует ведомство. По результатам обыска изъяты гранаты, патроны разных калибров, взрывчатые вещества кустарного и фабричного производства.
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бердянск, запорожская область, безопасность
Бердянск, Запорожская область, Безопасность
В Бердянске задержали пособницу украинских диверсантов с гранатами

Правоохранители задержали в Бердянске пособницу украинских диверсантов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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БЕРДЯНСК, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали в Бердянске пособницу украинских диверсантов, в своем доме хранившую взрывчатку и боеприпасы, сообщили журналистам в администрации Запорожской области.
«
"Задержанная в результате оперативно-розыскной деятельности женщина обеспечивала в интересах украинских диверсантов хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, предназначавшихся для совершения террористических актов против мирного населения. В качестве места для хранения пособница использовала собственное жилье", - информирует ведомство.
По результатам обыска изъяты гранаты, патроны разных калибров, взрывчатые вещества кустарного и фабричного производства.
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