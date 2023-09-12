https://ria.ru/20230912/posadka-1895726036.html

"Уральские авиалинии" прокомментировали экстренную посадку самолета в поле

"Уральские авиалинии" прокомментировали экстренную посадку самолета в поле - РИА Новости, 12.09.2023

"Уральские авиалинии" прокомментировали экстренную посадку самолета в поле

Посадка самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего рейсом Сочи-Омск, севшего на грунт в Новосибирской области, прошла благополучно, пострадавших... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:47

2023-09-12T07:47

2023-09-12T12:16

происшествия

новосибирская область

уральские авиалинии

западно-сибирская транспортная прокуратура

туризм

новости - туризм

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Посадка самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего рейсом Сочи-Омск, севшего на грунт в Новосибирской области, прошла благополучно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба перевозчика. Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи-Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горения не зафиксировано, все пассажиры эвакуированы. "Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет", - говорится в сообщении. По факту экстренной посадки лайнера проверку начала Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, в настоящее время с пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб. "Для установления всех обстоятельств произошедшего прокуратурой налажено взаимодействие с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, технического состояния судна, деятельности экипажа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230912/delo-1895724575.html

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Максим Горбачев

происшествия, новосибирская область, уральские авиалинии, западно-сибирская транспортная прокуратура, новости - туризм, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области