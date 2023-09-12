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"Уральские авиалинии" прокомментировали экстренную посадку самолета в поле - РИА Новости, 12.09.2023
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Туризм
 
07:47 12.09.2023 (обновлено: 12:16 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/posadka-1895726036.html
"Уральские авиалинии" прокомментировали экстренную посадку самолета в поле
"Уральские авиалинии" прокомментировали экстренную посадку самолета в поле - РИА Новости, 12.09.2023
"Уральские авиалинии" прокомментировали экстренную посадку самолета в поле
Посадка самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего рейсом Сочи-Омск, севшего на грунт в Новосибирской области, прошла благополучно, пострадавших... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:47
2023-09-12T12:16
происшествия
новосибирская область
уральские авиалинии
западно-сибирская транспортная прокуратура
туризм
новости - туризм
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Посадка самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего рейсом Сочи-Омск, севшего на грунт в Новосибирской области, прошла благополучно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба перевозчика. Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи-Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горения не зафиксировано, все пассажиры эвакуированы. "Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет", - говорится в сообщении. По факту экстренной посадки лайнера проверку начала Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, в настоящее время с пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб. "Для установления всех обстоятельств произошедшего прокуратурой налажено взаимодействие с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, технического состояния судна, деятельности экипажа", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирская область, уральские авиалинии, западно-сибирская транспортная прокуратура, новости - туризм, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Уральские авиалинии, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Туризм, Новости - Туризм, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
"Уральские авиалинии" прокомментировали экстренную посадку самолета в поле

"Уральские авиалинии": посадка Airbus A320 в поле прошла благополучно

© Западно-Сибирская транспортная прокуратураАварийная посадка рейса Сочи-Омск
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Посадка самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего рейсом Сочи-Омск, севшего на грунт в Новосибирской области, прошла благополучно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба перевозчика.
Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи-Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горения не зафиксировано, все пассажиры эвакуированы.
"Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По факту экстренной посадки лайнера проверку начала Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, в настоящее время с пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб.
"Для установления всех обстоятельств произошедшего прокуратурой налажено взаимодействие с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, технического состояния судна, деятельности экипажа", - говорится в сообщении.
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ТуризмПроисшествияНовосибирская областьУральские авиалинииЗападно-Сибирская транспортная прокуратураНовости - ТуризмАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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