https://ria.ru/20230912/polnomochiya-1895723200.html
Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту
Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту - РИА Новости, 12.09.2023
Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопрос продления его полномочий на текущем посту, которые истекают в конце года, нужно адресовать акционерам. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:26
2023-09-12T07:26
2023-09-12T07:26
экономика
герман греф
сбербанк россии
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730388309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8626fe32ed1afd89724567d207f37ac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопрос продления его полномочий на текущем посту, которые истекают в конце года, нужно адресовать акционерам. "Что касается продления полномочий, нужно спрашивать у акционеров", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, а в 2019 году был переизбран на четвертый срок. Его полномочия истекают к концу текущего года. Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. ЦБ в 2020 году при передаче контрольного пакета акций банка Минфину подписал с ведомством акционерное соглашение, в котором прописывалось, что российское правительство может выдавать директивы государственным служащим и профессиональным поверенным, избранным в набсовет банка. Среди вопросов, по которым эти члены набсовета должны директивно голосовать, в том числе избрание председателя главы банка. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/stavka-1895722410.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730388309_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_9a23f8a93f667cfa4d94696b5eca2801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, герман греф, сбербанк россии, вэф-2023
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, ВЭФ-2023
Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту
Греф переадресовал акционерам вопрос о его переизбрании на пост главы Сбербанка
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопрос продления его полномочий на текущем посту, которые истекают в конце года, нужно адресовать акционерам.
«
"Что касается продления полномочий, нужно спрашивать у акционеров", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, а в 2019 году был переизбран на четвертый срок. Его полномочия истекают к концу текущего года.
Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.
ЦБ в 2020 году при передаче контрольного пакета акций банка Минфину подписал с ведомством акционерное соглашение, в котором прописывалось, что российское правительство может выдавать директивы государственным служащим и профессиональным поверенным, избранным в набсовет банка. Среди вопросов, по которым эти члены набсовета должны директивно голосовать, в том числе избрание председателя главы банка.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки