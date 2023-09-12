https://ria.ru/20230912/polnomochiya-1895723200.html

Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту

Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту - РИА Новости, 12.09.2023

Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопрос продления его полномочий на текущем посту, которые истекают в конце года, нужно адресовать акционерам. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:26

2023-09-12T07:26

2023-09-12T07:26

экономика

герман греф

сбербанк россии

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопрос продления его полномочий на текущем посту, которые истекают в конце года, нужно адресовать акционерам. "Что касается продления полномочий, нужно спрашивать у акционеров", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, а в 2019 году был переизбран на четвертый срок. Его полномочия истекают к концу текущего года. Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. ЦБ в 2020 году при передаче контрольного пакета акций банка Минфину подписал с ведомством акционерное соглашение, в котором прописывалось, что российское правительство может выдавать директивы государственным служащим и профессиональным поверенным, избранным в набсовет банка. Среди вопросов, по которым эти члены набсовета должны директивно голосовать, в том числе избрание председателя главы банка. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/stavka-1895722410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, герман греф, сбербанк россии, вэф-2023