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Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту - РИА Новости, 12.09.2023
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07:26 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/polnomochiya-1895723200.html
Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту
Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту - РИА Новости, 12.09.2023
Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопрос продления его полномочий на текущем посту, которые истекают в конце года, нужно адресовать акционерам. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:26
2023-09-12T07:26
экономика
герман греф
сбербанк россии
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопрос продления его полномочий на текущем посту, которые истекают в конце года, нужно адресовать акционерам. "Что касается продления полномочий, нужно спрашивать у акционеров", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, а в 2019 году был переизбран на четвертый срок. Его полномочия истекают к концу текущего года. Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. ЦБ в 2020 году при передаче контрольного пакета акций банка Минфину подписал с ведомством акционерное соглашение, в котором прописывалось, что российское правительство может выдавать директивы государственным служащим и профессиональным поверенным, избранным в набсовет банка. Среди вопросов, по которым эти члены набсовета должны директивно голосовать, в том числе избрание председателя главы банка. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/stavka-1895722410.html
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экономика, герман греф, сбербанк россии, вэф-2023
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, ВЭФ-2023
Глава Сбербанка прокомментировал продление его полномочий на текущем посту

Греф переадресовал акционерам вопрос о его переизбрании на пост главы Сбербанка

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Герман Греф . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопрос продления его полномочий на текущем посту, которые истекают в конце года, нужно адресовать акционерам.
«
"Что касается продления полномочий, нужно спрашивать у акционеров", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, а в 2019 году был переизбран на четвертый срок. Его полномочия истекают к концу текущего года.
Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.
ЦБ в 2020 году при передаче контрольного пакета акций банка Минфину подписал с ведомством акционерное соглашение, в котором прописывалось, что российское правительство может выдавать директивы государственным служащим и профессиональным поверенным, избранным в набсовет банка. Среди вопросов, по которым эти члены набсовета должны директивно голосовать, в том числе избрание председателя главы банка.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки
07:21
 
ЭкономикаГерман ГрефСбербанк РоссииВЭФ-2023
 
 
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