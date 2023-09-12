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Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно холодной с начала осени - РИА Новости, 12.09.2023
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09:02 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/pogoda-1895737160.html
Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно холодной с начала осени - РИА Новости, 12.09.2023
Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве и Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась до плюс 7,1 градуса по Цельсию, сообщил в своем... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:02
2023-09-12T09:02
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве и Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась до плюс 7,1 градуса по Цельсию, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшая ночь в Москве и в Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени. Сегодня минимальная температура воздуха в столице, на главной метеостанции города (ВДНХ) опустилась до плюс 7,1 градуса - это самая низкая температура с начала осени", - рассказал Леус. По словам синоптика, в Подмосковье холоднее всего было на "полюсе холода" региона, в Черустях, там столбики термометров показали плюс 1,5 градуса - это также самая низкая температура с начала сентября. "Что интересно, то юг и восток Московской области оказались холоднее, чем запад и север", - добавил он.
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Погода
Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве и в Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарк Победы на Поклонной горе в Москве
Парк Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве и Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась до плюс 7,1 градуса по Цельсию, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в Москве и в Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени. Сегодня минимальная температура воздуха в столице, на главной метеостанции города (ВДНХ) опустилась до плюс 7,1 градуса - это самая низкая температура с начала осени", - рассказал Леус.
По словам синоптика, в Подмосковье холоднее всего было на "полюсе холода" региона, в Черустях, там столбики термометров показали плюс 1,5 градуса - это также самая низкая температура с начала сентября.
"Что интересно, то юг и восток Московской области оказались холоднее, чем запад и север", - добавил он.
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