https://ria.ru/20230912/pogoda-1895737160.html

Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно холодной с начала осени - РИА Новости, 12.09.2023

Минувшая ночь в Москве оказалась рекордно холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве и Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась до плюс 7,1 градуса по Цельсию, сообщил в своем... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:02

2023-09-12T09:02

2023-09-12T09:02

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве и Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась до плюс 7,1 градуса по Цельсию, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшая ночь в Москве и в Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени. Сегодня минимальная температура воздуха в столице, на главной метеостанции города (ВДНХ) опустилась до плюс 7,1 градуса - это самая низкая температура с начала осени", - рассказал Леус. По словам синоптика, в Подмосковье холоднее всего было на "полюсе холода" региона, в Черустях, там столбики термометров показали плюс 1,5 градуса - это также самая низкая температура с начала сентября. "Что интересно, то юг и восток Московской области оказались холоднее, чем запад и север", - добавил он.

https://ria.ru/20230912/pogoda-1895728782.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода