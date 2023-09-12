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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 12.09.2023
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08:10 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/pogoda-1895728782.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 12.09.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:10
2023-09-12T08:10
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
погода
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что сегодня за погоду столичного региона продолжает отвечать антициклон. "Хорошая солнечная погода. Сегодня в Москве продолжается бабье лето. У нас переменная облачность, без осадков. В Москве будет плюс 18-20 градусов по Цельсию, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса тепла", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, несильный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 752 миллиметра ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидается погода без осадков и до плюс 20 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что сегодня за погоду столичного региона продолжает отвечать антициклон.
"Хорошая солнечная погода. Сегодня в Москве продолжается бабье лето. У нас переменная облачность, без осадков. В Москве будет плюс 18-20 градусов по Цельсию, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса тепла", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, несильный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 752 миллиметра ртутного столба.
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