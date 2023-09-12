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Шести регионам ДФО могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта - РИА Новости, 12.09.2023
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02:49 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/pogoda-1895705626.html
Шести регионам ДФО могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта
Шести регионам ДФО могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта - РИА Новости, 12.09.2023
Шести регионам ДФО могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта
Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории шести регионов Дальневосточного федерального округа... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T02:49
2023-09-12T02:49
происшествия
чукотский автономный округ
магаданская область
хабаровский край
внии гочс
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории шести регионов Дальневосточного федерального округа страны из-за сильных порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду и осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях и на Курильских островах существует вероятность сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения, связанных с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что причинами возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду и сильные осадки до 35 миллиметров.
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происшествия, чукотский автономный округ, магаданская область, хабаровский край, внии гочс
Происшествия, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Хабаровский край, ВНИИ ГОЧС
Шести регионам ДФО могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта

ВНИИ ГОЧС: шести регионам ДФО могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта

© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП
Подорванная опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : Александр ДроZденко / Telegram
Подорванная опора ЛЭП. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории шести регионов Дальневосточного федерального округа страны из-за сильных порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду и осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях и на Курильских островах существует вероятность сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения, связанных с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что причинами возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду и сильные осадки до 35 миллиметров.
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ПроисшествияЧукотский автономный округМагаданская областьХабаровский крайВНИИ ГОЧС
 
 
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