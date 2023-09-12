https://ria.ru/20230912/pogoda-1895705626.html

Шести регионам ДФО могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта

Шести регионам ДФО могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта - РИА Новости, 12.09.2023

Шести регионам ДФО могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта

Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории шести регионов Дальневосточного федерального округа... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T02:49

2023-09-12T02:49

2023-09-12T02:49

происшествия

чукотский автономный округ

магаданская область

хабаровский край

внии гочс

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории шести регионов Дальневосточного федерального округа страны из-за сильных порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду и осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях и на Курильских островах существует вероятность сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения, связанных с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что причинами возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду и сильные осадки до 35 миллиметров.

https://ria.ru/20230905/reki-1894208393.html

чукотский автономный округ

магаданская область

хабаровский край

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происшествия, чукотский автономный округ, магаданская область, хабаровский край, внии гочс