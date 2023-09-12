Рейтинг@Mail.ru
Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:28 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895824691.html
Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт
Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт - РИА Новости, 12.09.2023
Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт
Более 160 тысяч льготников Московской области уже установили электронный социальный паспорт, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:28
2023-09-12T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
госуслуги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770706654_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_28f76ed8fbb96a39a1150514c2df914f.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 160 тысяч льготников Московской области уже установили электронный социальный паспорт, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. Жители региона с июня 2023 года могут воспользоваться социальным паспортом. Данный проект в Подмосковье реализуется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Уже более 160 тысяч жителей Московской области скачали цифровой паспорт льготника. Ранее необходимо было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне", – отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Соцпаспорт доступен на подмосковном портале госуслуг. При авторизации пользователь увидит уведомление о получении цифрового паспорта льготника. В цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты, по которому можно получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах.
https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770706654_165:0:1942:1333_1920x0_80_0_0_c2a9079b2bf66d67a9a7cf45f357b8a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, госуслуги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Госуслуги

Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт

© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
© Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 160 тысяч льготников Московской области уже установили электронный социальный паспорт, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Жители региона с июня 2023 года могут воспользоваться социальным паспортом. Данный проект в Подмосковье реализуется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья
Вчера, 18:14
"Уже более 160 тысяч жителей Московской области скачали цифровой паспорт льготника. Ранее необходимо было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне", – отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Соцпаспорт доступен на подмосковном портале госуслуг. При авторизации пользователь увидит уведомление о получении цифрового паспорта льготника. В цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты, по которому можно получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевГосуслуги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала