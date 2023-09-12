https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895824691.html
Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт
Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт - РИА Новости, 12.09.2023
Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт
Более 160 тысяч льготников Московской области уже установили электронный социальный паспорт, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:28
2023-09-12T13:28
2023-09-12T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 160 тысяч льготников Московской области уже установили электронный социальный паспорт, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. Жители региона с июня 2023 года могут воспользоваться социальным паспортом. Данный проект в Подмосковье реализуется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Уже более 160 тысяч жителей Московской области скачали цифровой паспорт льготника. Ранее необходимо было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне", – отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Соцпаспорт доступен на подмосковном портале госуслуг. При авторизации пользователь увидит уведомление о получении цифрового паспорта льготника. В цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты, по которому можно получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах.
https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, госуслуги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Госуслуги
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 160 тысяч льготников Московской области уже установили электронный социальный паспорт, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Жители региона с июня 2023 года могут воспользоваться социальным паспортом. Данный проект в Подмосковье реализуется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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"Уже более 160 тысяч жителей Московской области скачали цифровой паспорт льготника. Ранее необходимо было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне", – отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Соцпаспорт доступен на подмосковном портале госуслуг
. При авторизации пользователь увидит уведомление о получении цифрового паспорта льготника. В цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты, по которому можно получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах.