https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895824691.html

Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт

Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт - РИА Новости, 12.09.2023

Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья установили электронный соцпаспорт

Более 160 тысяч льготников Московской области уже установили электронный социальный паспорт, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:28

2023-09-12T13:28

2023-09-12T13:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

госуслуги

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 160 тысяч льготников Московской области уже установили электронный социальный паспорт, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. Жители региона с июня 2023 года могут воспользоваться социальным паспортом. Данный проект в Подмосковье реализуется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Уже более 160 тысяч жителей Московской области скачали цифровой паспорт льготника. Ранее необходимо было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне", – отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Соцпаспорт доступен на подмосковном портале госуслуг. При авторизации пользователь увидит уведомление о получении цифрового паспорта льготника. В цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты, по которому можно получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах.

https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, госуслуги