Рейтинг@Mail.ru
Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:52 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895810466.html
Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году
Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 12.09.2023
Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году
Более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:52
2023-09-12T12:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150473/98/1504739865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96995d471fe7989423a80573812787a8.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" могут заказать девять видов медицинских справок через интернет. Среди них: справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, справка 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение, справка 079/у для детского лагеря, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у), а также справка для предоставления в спортивную секцию. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что процесс получения необходимых документов для жителей существенно упрощается благодаря переводу услуг в цифровой формат. Ведь теперь в ряде случае пациенту не требуется посещать поликлинику – получение некоторых видов справок возможно онлайн при оформлении заявки. "Медицинская справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 100 тысяч медицинских справок, самая популярная – справка об отсутствии контактов", - приводит пресс-служба слова Стригунковой. Сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется автоматически. Они доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронной справки для спортивной секции обязательно наличие профилактического медосмотра, пройденного в течение календарного года.
https://ria.ru/20230911/rentgen-apparaty-1895617653.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150473/98/1504739865_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e93ce16d8e46a51d508116b282b62f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкЖенщина в процедурном кабинете на приеме врача
Женщина в процедурном кабинете на приеме врача - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Женщина в процедурном кабинете на приеме врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Жители Подмосковья в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" могут заказать девять видов медицинских справок через интернет. Среди них: справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, справка 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение, справка 079/у для детского лагеря, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у), а также справка для предоставления в спортивную секцию.
Шестнадцать рентген-аппаратов С-дуга поступили в Подмосковные больницы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Шестнадцать рентген-аппаратов С-дуга поступили в Подмосковные больницы
Вчера, 16:42
Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что процесс получения необходимых документов для жителей существенно упрощается благодаря переводу услуг в цифровой формат. Ведь теперь в ряде случае пациенту не требуется посещать поликлинику – получение некоторых видов справок возможно онлайн при оформлении заявки.
"Медицинская справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 100 тысяч медицинских справок, самая популярная – справка об отсутствии контактов", - приводит пресс-служба слова Стригунковой.
Сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется автоматически. Они доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронной справки для спортивной секции обязательно наличие профилактического медосмотра, пройденного в течение календарного года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала