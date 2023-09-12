https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895810466.html

Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году

Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 12.09.2023

Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году

Более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:52

2023-09-12T12:52

2023-09-12T12:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150473/98/1504739865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96995d471fe7989423a80573812787a8.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" могут заказать девять видов медицинских справок через интернет. Среди них: справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, справка 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение, справка 079/у для детского лагеря, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у), а также справка для предоставления в спортивную секцию. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что процесс получения необходимых документов для жителей существенно упрощается благодаря переводу услуг в цифровой формат. Ведь теперь в ряде случае пациенту не требуется посещать поликлинику – получение некоторых видов справок возможно онлайн при оформлении заявки. "Медицинская справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 100 тысяч медицинских справок, самая популярная – справка об отсутствии контактов", - приводит пресс-служба слова Стригунковой. Сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется автоматически. Они доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронной справки для спортивной секции обязательно наличие профилактического медосмотра, пройденного в течение календарного года.

https://ria.ru/20230911/rentgen-apparaty-1895617653.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова