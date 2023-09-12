https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895810466.html
Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году
Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 12.09.2023
Более 100 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году
Более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:52
2023-09-12T12:52
2023-09-12T12:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" могут заказать девять видов медицинских справок через интернет. Среди них: справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, справка 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение, справка 079/у для детского лагеря, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у), а также справка для предоставления в спортивную секцию. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что процесс получения необходимых документов для жителей существенно упрощается благодаря переводу услуг в цифровой формат. Ведь теперь в ряде случае пациенту не требуется посещать поликлинику – получение некоторых видов справок возможно онлайн при оформлении заявки. "Медицинская справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 100 тысяч медицинских справок, самая популярная – справка об отсутствии контактов", - приводит пресс-служба слова Стригунковой. Сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется автоматически. Они доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронной справки для спортивной секции обязательно наличие профилактического медосмотра, пройденного в течение календарного года.
https://ria.ru/20230911/rentgen-apparaty-1895617653.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Жители Подмосковья в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" могут заказать девять видов медицинских справок через интернет. Среди них: справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, справка 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение, справка 079/у для детского лагеря, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у), а также справка для предоставления в спортивную секцию.
Шестнадцать рентген-аппаратов С-дуга поступили в Подмосковные больницы
Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова
отметила, что процесс получения необходимых документов для жителей существенно упрощается благодаря переводу услуг в цифровой формат. Ведь теперь в ряде случае пациенту не требуется посещать поликлинику – получение некоторых видов справок возможно онлайн при оформлении заявки.
"Медицинская справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 100 тысяч медицинских справок, самая популярная – справка об отсутствии контактов", - приводит пресс-служба слова Стригунковой.
Сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется автоматически. Они доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронной справки для спортивной секции обязательно наличие профилактического медосмотра, пройденного в течение календарного года.