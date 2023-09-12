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Пять вакансий приходится на одного безработного жителя в Подмосковье - РИА Новости, 12.09.2023
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Новости Подмосковья
 
12:03 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895795417.html
Пять вакансий приходится на одного безработного жителя в Подмосковье
Пять вакансий приходится на одного безработного жителя в Подмосковье - РИА Новости, 12.09.2023
Пять вакансий приходится на одного безработного жителя в Подмосковье
На одного безработного жителя Московской области приходится пять вакансий, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:03
2023-09-12T12:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
работа
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На одного безработного жителя Московской области приходится пять вакансий, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что в настоящее время в регионе около 14 тысяч жителей находятся в поиске работы. "А доступных вакансий на портале "Работа в России" более 68 тысяч. Таким образом, на одного соискателя приходится в среднем пять вакансий", - приводит пресс-служба слова Болатаевой. В рамках нацпроекта "Демография" признанным безработными гражданам доступно бесплатное переобучение по востребованным профессиям. На портале "Работа в России" уже сейчас можно найти интересные вакансии, которые в будущем станут еще более востребованными: молекулярный диетолог, архитектор медицинского оборудования, специалист по кибербезопасности.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Работа

Пять вакансий приходится на одного безработного жителя в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На одного безработного жителя Московской области приходится пять вакансий, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что в настоящее время в регионе около 14 тысяч жителей находятся в поиске работы.
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"А доступных вакансий на портале "Работа в России" более 68 тысяч. Таким образом, на одного соискателя приходится в среднем пять вакансий", - приводит пресс-служба слова Болатаевой.
В рамках нацпроекта "Демография" признанным безработными гражданам доступно бесплатное переобучение по востребованным профессиям.
На портале "Работа в России" уже сейчас можно найти интересные вакансии, которые в будущем станут еще более востребованными: молекулярный диетолог, архитектор медицинского оборудования, специалист по кибербезопасности.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Работа
 
 
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