https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895795417.html

Пять вакансий приходится на одного безработного жителя в Подмосковье

Пять вакансий приходится на одного безработного жителя в Подмосковье - РИА Новости, 12.09.2023

Пять вакансий приходится на одного безработного жителя в Подмосковье

На одного безработного жителя Московской области приходится пять вакансий, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:03

2023-09-12T12:03

2023-09-12T12:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

работа

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На одного безработного жителя Московской области приходится пять вакансий, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что в настоящее время в регионе около 14 тысяч жителей находятся в поиске работы. "А доступных вакансий на портале "Работа в России" более 68 тысяч. Таким образом, на одного соискателя приходится в среднем пять вакансий", - приводит пресс-служба слова Болатаевой. В рамках нацпроекта "Демография" признанным безработными гражданам доступно бесплатное переобучение по востребованным профессиям. На портале "Работа в России" уже сейчас можно найти интересные вакансии, которые в будущем станут еще более востребованными: молекулярный диетолог, архитектор медицинского оборудования, специалист по кибербезопасности.

https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), работа