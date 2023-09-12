https://ria.ru/20230912/pochta_bank-1895823807.html

Почта Банк планирует расширять географию присутствия на Дальнем Востоке

Почта Банк планирует расширять географию присутствия на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023

Почта Банк планирует расширять географию присутствия на Дальнем Востоке

Почта Банк намерен развивать сеть отделений на Дальнем Востоке, в том числе с помощью мини-форматов и расширения присутствия в почтовых отделениях, рассказал в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:25

2023-09-12T13:25

2023-09-12T13:25

дальний восток

почта банк

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Почта Банк намерен развивать сеть отделений на Дальнем Востоке, в том числе с помощью мини-форматов и расширения присутствия в почтовых отделениях, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко. "Для жителей Дальнего Востока особенна важна доступность финансовых услуг. И тут мы идем рука об руку с Почтой России, что даёт нам возможность охватывать более широкую географию и приходить даже в сельскую местность. В следующем году будем делать фокус на расширении присутствия в почтовых отделениях: станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", - подчеркнул Анищенко. По его словам, увеличение доступности финансовых услуг также будет способствовать повышению финансовой грамотности россиян. "Чем доступнее будут доступны финансовые услуги, чем больше будет компетентных людей в отдаленных регионах, тем в целом финансовая грамотность населения будет подниматься. В этом направлении мы также активно работаем", - считает член правления Почта Банка. Анищенко также отметил, что для многих финансовых организаций, работающих в России, достаточно проблематично расширение сетей на Дальнем Востоке в силу географических особенностей региона. Представитель банка напомнил, что сеть Почта Банка в ДФО насчитывает около 1,6 тысячи точек обслуживания. Банк присутствует в 1730 населенных пунктах региона, большинство из которых малые и удалённые, где это единственный банк на территории. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/ipoteka-1895769113.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, почта банк, восточный экономический форум (вэф)