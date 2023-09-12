Рейтинг@Mail.ru
Почта Банк планирует расширять географию присутствия на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/pochta_bank-1895823807.html
Почта Банк планирует расширять географию присутствия на Дальнем Востоке
Почта Банк планирует расширять географию присутствия на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023
Почта Банк планирует расширять географию присутствия на Дальнем Востоке
Почта Банк намерен развивать сеть отделений на Дальнем Востоке, в том числе с помощью мини-форматов и расширения присутствия в почтовых отделениях, рассказал в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:25
2023-09-12T13:25
дальний восток
почта банк
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752566720_0:310:2930:1958_1920x0_80_0_0_a7a3a3d49548d082054b506db14a08ff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Почта Банк намерен развивать сеть отделений на Дальнем Востоке, в том числе с помощью мини-форматов и расширения присутствия в почтовых отделениях, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко. "Для жителей Дальнего Востока особенна важна доступность финансовых услуг. И тут мы идем рука об руку с Почтой России, что даёт нам возможность охватывать более широкую географию и приходить даже в сельскую местность. В следующем году будем делать фокус на расширении присутствия в почтовых отделениях: станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", - подчеркнул Анищенко. По его словам, увеличение доступности финансовых услуг также будет способствовать повышению финансовой грамотности россиян. "Чем доступнее будут доступны финансовые услуги, чем больше будет компетентных людей в отдаленных регионах, тем в целом финансовая грамотность населения будет подниматься. В этом направлении мы также активно работаем", - считает член правления Почта Банка. Анищенко также отметил, что для многих финансовых организаций, работающих в России, достаточно проблематично расширение сетей на Дальнем Востоке в силу географических особенностей региона. Представитель банка напомнил, что сеть Почта Банка в ДФО насчитывает около 1,6 тысячи точек обслуживания. Банк присутствует в 1730 населенных пунктах региона, большинство из которых малые и удалённые, где это единственный банк на территории. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/ipoteka-1895769113.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752566720_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_192130f1294da076da9c54b412353578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, почта банк, восточный экономический форум (вэф)
Дальний Восток, Почта банк, Восточный экономический форум (ВЭФ)

Почта Банк планирует расширять географию присутствия на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Почта Банк намерен развивать сеть отделений на Дальнем Востоке, в том числе с помощью мини-форматов и расширения присутствия в почтовых отделениях, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко.
"Для жителей Дальнего Востока особенна важна доступность финансовых услуг. И тут мы идем рука об руку с Почтой России, что даёт нам возможность охватывать более широкую географию и приходить даже в сельскую местность. В следующем году будем делать фокус на расширении присутствия в почтовых отделениях: станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", - подчеркнул Анищенко.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов после подписания соглашения о сотрудничестве
Почта Банк будет развивать ипотеку на свой дом для жителей Приангарья
10:48
По его словам, увеличение доступности финансовых услуг также будет способствовать повышению финансовой грамотности россиян. "Чем доступнее будут доступны финансовые услуги, чем больше будет компетентных людей в отдаленных регионах, тем в целом финансовая грамотность населения будет подниматься. В этом направлении мы также активно работаем", - считает член правления Почта Банка.
Анищенко также отметил, что для многих финансовых организаций, работающих в России, достаточно проблематично расширение сетей на Дальнем Востоке в силу географических особенностей региона.
Представитель банка напомнил, что сеть Почта Банка в ДФО насчитывает около 1,6 тысячи точек обслуживания. Банк присутствует в 1730 населенных пунктах региона, большинство из которых малые и удалённые, где это единственный банк на территории.
ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Дальний ВостокПочта банкВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала