https://ria.ru/20230912/perevozki-1896026450.html

РЖД и их коллеги из ЕАЭС, несмотря на санкции, продолжали перевозки

РЖД и их коллеги из ЕАЭС, несмотря на санкции, продолжали перевозки - РИА Новости, 13.09.2023

РЖД и их коллеги из ЕАЭС, несмотря на санкции, продолжали перевозки

РЖД и их коллеги из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на санкции, осуществляли перевозки и взаиморасчеты постоянно, сообщил первый... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-12T08:12

2023-09-12T08:12

2023-09-13T09:35

евразийский экономический союз

ржд

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вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РЖД и их коллеги из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на санкции, осуществляли перевозки и взаиморасчеты постоянно, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов. "Если говорить о взаимодействии в ЕАЭС, много говорились про финансовые расчеты, взаиморасчеты, - у нас даже когда здесь безумные санкции наступали и их объявляли чуть ли не два раза в день, в наших странах, которые входят в ЕАЭС, перевозки осуществлялись, и взаиморасчеты - постоянно. Мы никогда не испытывали каких-либо ограничений по взаимной работе, по взаимным расчетам. У нас этого нет", - сказал Павлов на сессии ВЭФ "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". По его словам, компании моментально все перевели в национальные валюты. "Наша система взаиморасчетов и договорная система, которая в рамках ЕАЭС действует сейчас, позволяет нам свободно делать любые перевозки и расчеты, абсолютно ни на кого не оглядываясь", - отметил Павлов. Он отметил, что благодаря этому растут перевозки. В частности, перевозки грузов между странами ЕАЭС в январе-августе 2023 годы выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По итогам 2022 года рост составил 24%. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евразийский экономический союз, ржд, брикс, вэф-2023