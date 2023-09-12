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Пешеходные переходы отремонтировали в Москве на двух улицах

Пешеходные переходы отремонтировали в Москве на двух улицах - РИА Новости, 13.09.2023

Пешеходные переходы отремонтировали в Москве на двух улицах

Пешеходные переходы отремонтировали на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина в Москве, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-12T14:07

2023-09-12T14:07

2023-09-13T13:08

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пешеходные переходы отремонтировали на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина в Москве, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "Отремонтировали пешеходные переходы на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина. Капитальный ремонт провели из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней лестничных сходов", - сказано в сообщении. Отмечается, что старую керамическую плитку заменили на гранитную облицовку, ступени лестничных сходов и пол замостили гранитными плитами, отремонтировали системы электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, привели в порядок служебные помещения. "Во время работ переходы не перекрывали полностью – они были частично открыты для жителей. Всего в этом году планируем обновить девять пешеходных переходов, в пяти из них работы завершены", - добавили в материале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, ленинградское шоссе, комплекс городского хозяйства москвы