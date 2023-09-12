https://ria.ru/20230912/perekhod-1896085865.html
Пешеходные переходы отремонтировали в Москве на двух улицах
Пешеходные переходы отремонтировали в Москве на двух улицах - РИА Новости, 13.09.2023
Пешеходные переходы отремонтировали в Москве на двух улицах
Пешеходные переходы отремонтировали на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина в Москве, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-12T14:07
2023-09-12T14:07
2023-09-13T13:08
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ленинградское шоссе
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пешеходные переходы отремонтировали на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина в Москве, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "Отремонтировали пешеходные переходы на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина. Капитальный ремонт провели из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней лестничных сходов", - сказано в сообщении. Отмечается, что старую керамическую плитку заменили на гранитную облицовку, ступени лестничных сходов и пол замостили гранитными плитами, отремонтировали системы электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, привели в порядок служебные помещения. "Во время работ переходы не перекрывали полностью – они были частично открыты для жителей. Всего в этом году планируем обновить девять пешеходных переходов, в пяти из них работы завершены", - добавили в материале.
https://ria.ru/20230705/lifty-1882371485.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, ленинградское шоссе, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Ленинградское шоссе, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пешеходные переходы отремонтировали на 29-м километре Ленинградского шоссе и улице Репина в Москве, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Отремонтировали пешеходные переходы на 29-м километре Ленинградского шоссе
и улице Репина. Капитальный ремонт провели из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней лестничных сходов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что старую керамическую плитку заменили на гранитную облицовку, ступени лестничных сходов и пол замостили гранитными плитами, отремонтировали системы электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, привели в порядок служебные помещения.
"Во время работ переходы не перекрывали полностью – они были частично открыты для жителей. Всего в этом году планируем обновить девять пешеходных переходов, в пяти из них работы завершены", - добавили в материале.
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