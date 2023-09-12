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Кожемяко и Козлов провели переговоры с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 12.09.2023
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16:00 12.09.2023 (обновлено: 16:34 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/peregovry-1895867189.html
Кожемяко и Козлов провели переговоры с Ким Чен Ыном
Кожемяко и Козлов провели переговоры с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 12.09.2023
Кожемяко и Козлов провели переговоры с Ким Чен Ыном
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем телеграм-канале, что вместе с министром природных ресурсов Александром Козловым провел переговоры с... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:00
2023-09-12T16:34
россия
политика
приморский край
хасан
александр козлов (глава минприроды)
ким чен ын
олег кожемяко
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем телеграм-канале, что вместе с министром природных ресурсов Александром Козловым провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном после его приезда в Россию."Накануне он (Ким Чен Ын) прибыл на железнодорожную станцию Хасан на поезде. После торжественной церемонии встречи сразу же провели совместные переговоры с товарищем Ким Чен Ыном и министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым. У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях", - говорится в сообщении.Кожемяко отметил, что визит такого уровня – хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР.Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль, следует из фотографий, опубликованных ранее ЦТАК.
россия
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Кадры встречи Ким Чен Ына в России
Кадры встречи Ким Чен Ына в России
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россия, политика, приморский край, хасан, александр козлов (глава минприроды), ким чен ын, олег кожемяко, видео
Россия, Политика, Приморский край, Хасан, Александр Козлов (глава Минприроды), Ким Чен Ын, Олег Кожемяко
Кожемяко и Козлов провели переговоры с Ким Чен Ыном
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем телеграм-канале, что вместе с министром природных ресурсов Александром Козловым провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном после его приезда в Россию.
2023-09-12T16:00
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Кожемяко и Козлов провели переговоры с Ким Чен Ыном

Кожемяко и Козлов провели переговоры с Ким Чен Ыном после его приезда в Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем телеграм-канале, что вместе с министром природных ресурсов Александром Козловым провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном после его приезда в Россию.
"Накануне он (Ким Чен Ын) прибыл на железнодорожную станцию Хасан на поезде. После торжественной церемонии встречи сразу же провели совместные переговоры с товарищем Ким Чен Ыном и министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым. У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях", - говорится в сообщении.
Кожемяко отметил, что визит такого уровня – хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР.
Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль, следует из фотографий, опубликованных ранее ЦТАК.
 
РоссияПолитикаПриморский крайХасанАлександр Козлов (глава Минприроды)Ким Чен ЫнОлег Кожемяко
 
 
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