https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895813760.html

Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться для победы над силами зла

Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться для победы над силами зла - РИА Новости, 12.09.2023

Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться для победы над силами зла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воинство, политические силы, а также церковь, которая должна за них молиться, сделать всё для победы над силами... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:05

2023-09-12T13:05

2023-09-12T13:05

религия

россия

александр невский

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

православие

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воинство, политические силы, а также церковь, которая должна за них молиться, сделать всё для победы над силами зла. "Сегодня перед Россией стоит задача самая главная: выйти победительницей из той борьбы, которая сейчас против нас развязана силами зла. И совсем не надо преуменьшать сложность переживаемого момента. Сегодня нужна мобилизация всех: воинства, политических сил. И, конечно, Церковь должна быть мобилизована - в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае, как наши замечательные полковые священники, которые трудятся и, к сожалению, погибают, но не уходят с переднего края", - сказал предстоятель перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры. Уже пять войсковых священников погибли на фронте, напомнил патриарх. "Вера - это та сила, которая может мобилизовать все другие силы человека", - заключил он. Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя. Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.

https://ria.ru/20230912/tsennosti-1895771716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр невский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, православие