https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895813760.html
Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться для победы над силами зла
Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться для победы над силами зла - РИА Новости, 12.09.2023
Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться для победы над силами зла
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воинство, политические силы, а также церковь, которая должна за них молиться, сделать всё для победы над силами... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:05
2023-09-12T13:05
2023-09-12T13:05
религия
россия
александр невский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
православие
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воинство, политические силы, а также церковь, которая должна за них молиться, сделать всё для победы над силами зла. "Сегодня перед Россией стоит задача самая главная: выйти победительницей из той борьбы, которая сейчас против нас развязана силами зла. И совсем не надо преуменьшать сложность переживаемого момента. Сегодня нужна мобилизация всех: воинства, политических сил. И, конечно, Церковь должна быть мобилизована - в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае, как наши замечательные полковые священники, которые трудятся и, к сожалению, погибают, но не уходят с переднего края", - сказал предстоятель перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры. Уже пять войсковых священников погибли на фронте, напомнил патриарх. "Вера - это та сила, которая может мобилизовать все другие силы человека", - заключил он. Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя. Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
https://ria.ru/20230912/tsennosti-1895771716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр невский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, православие
Религия, Россия, Александр Невский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Православие
Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться для победы над силами зла
Патриарх Кирилл: воинство, политики и церковь должны сплотиться для победы
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воинство, политические силы, а также церковь, которая должна за них молиться, сделать всё для победы над силами зла.
"Сегодня перед Россией стоит задача самая главная: выйти победительницей из той борьбы, которая сейчас против нас развязана силами зла. И совсем не надо преуменьшать сложность переживаемого момента. Сегодня нужна мобилизация всех: воинства, политических сил. И, конечно, Церковь должна быть мобилизована - в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае, как наши замечательные полковые священники, которые трудятся и, к сожалению, погибают, но не уходят с переднего края", - сказал предстоятель перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры.
Уже пять войсковых священников погибли на фронте, напомнил патриарх.
«
"Вера - это та сила, которая может мобилизовать все другие силы человека", - заключил он.
Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
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