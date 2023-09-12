https://ria.ru/20230912/panika-1895714039.html

В Госдуме назвали паникой отказ ЕС признать выборы в новых регионах

В Госдуме назвали паникой отказ ЕС признать выборы в новых регионах - РИА Новости, 12.09.2023

В Госдуме назвали паникой отказ ЕС признать выборы в новых регионах

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал паникой и вмешательством во внутренние дела России отказ Евросоюза признать итоги выборов в новых российских регионах и в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:20

2023-09-12T05:20

2023-09-12T05:20

политика

россия

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жозеп боррель

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал паникой и вмешательством во внутренние дела России отказ Евросоюза признать итоги выборов в новых российских регионах и в Крыму. Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Это паническая реакция на усиление и укрепление многонациональной России, на рост ее влияния в мире. Но европейцам не надо паниковать и учить, как нам жить, не надо вмешиваться в наши внутренние дела. Мы сами разберемся, а странам Евросоюза стоило бы подумать, как они докатились до того, что превратились в неоколонию США, и почему угасает их экономика", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, отказ западных стран признавать итоги выборов ничего не значит, так как главным является воля населения новых регионов и желание жить в составе своей исторической родины – России. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала западных критиков выборов в России "подневольными" и "международными бюрократами". По ее словам, Запад "проспал всё, когда восемь лет убивал, калечил детей на Донбассе, и женщин, издевался... глаза закрывал". Она посоветовала критикам судить себя самих, поскольку у них "руки по локоть в крови". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895696082.html

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политика, россия, донецкая народная республика, донбасс, михаил шеремет, жозеп боррель, элла памфилова, госдума рф, евросоюз