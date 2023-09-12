В Госдуме назвали паникой отказ ЕС признать выборы в новых регионах
Депутат Шеремет назвал паникой отказ ЕС признать выборы в новых регионах
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии ЛНР во время подведения итогов выборов в ЦИКе ЛНР
Члены избирательной комиссии ЛНР во время подведения итогов выборов в ЦИКе ЛНР. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал паникой и вмешательством во внутренние дела России отказ Евросоюза признать итоги выборов в новых российских регионах и в Крыму.
Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия", говорится в распространенном ранее письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Это паническая реакция на усиление и укрепление многонациональной России, на рост ее влияния в мире. Но европейцам не надо паниковать и учить, как нам жить, не надо вмешиваться в наши внутренние дела. Мы сами разберемся, а странам Евросоюза стоило бы подумать, как они докатились до того, что превратились в неоколонию США, и почему угасает их экономика", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, отказ западных стран признавать итоги выборов ничего не значит, так как главным является воля населения новых регионов и желание жить в составе своей исторической родины – России.
Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала западных критиков выборов в России "подневольными" и "международными бюрократами". По ее словам, Запад "проспал всё, когда восемь лет убивал, калечил детей на Донбассе, и женщин, издевался... глаза закрывал". Она посоветовала критикам судить себя самих, поскольку у них "руки по локоть в крови".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.