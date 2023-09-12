https://ria.ru/20230912/pamyatniki-1895877241.html

СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам

СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам - РИА Новости, 12.09.2023

СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам

Российские следователи заочно обвинили в осквернении за границей памятников советским воинам 173 иностранцев, среди которых граждане Латвии, Эстонии и Литвы,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:34

2023-09-12T16:34

2023-09-12T16:34

происшествия

латвия

эстония

литва

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили в осквернении за границей памятников советским воинам 173 иностранцев, среди которых граждане Латвии, Эстонии и Литвы, заявил во вторник замруководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин. "В производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам, расположенных на территории иностранных государств. За совершение указанных преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечено 173 иностранных гражданина: Латвии - 84, Литвы - 29, Эстонии - 2, Польши – 3, Украины - 84", - сказал он на Международном антифашистском форуме в Москве. Лопатин добавил, что с начала СВО военные следователи по фактам зверств киевского режима возбудили 1 107 дел, в том числе 87 в отношении членов радикальных национальных объединений Украины и 155 против силовиков ВСУ.

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, латвия, эстония, литва, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины