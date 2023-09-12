Рейтинг@Mail.ru
СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/pamyatniki-1895877241.html
СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам
СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам - РИА Новости, 12.09.2023
СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам
Российские следователи заочно обвинили в осквернении за границей памятников советским воинам 173 иностранцев, среди которых граждане Латвии, Эстонии и Литвы,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:34
2023-09-12T16:34
происшествия
латвия
эстония
литва
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:88:3328:1960_1920x0_80_0_0_483953d61d2d6f8e05ee28e475b0857d.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили в осквернении за границей памятников советским воинам 173 иностранцев, среди которых граждане Латвии, Эстонии и Литвы, заявил во вторник замруководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин. "В производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам, расположенных на территории иностранных государств. За совершение указанных преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечено 173 иностранных гражданина: Латвии - 84, Литвы - 29, Эстонии - 2, Польши – 3, Украины - 84", - сказал он на Международном антифашистском форуме в Москве. Лопатин добавил, что с начала СВО военные следователи по фактам зверств киевского режима возбудили 1 107 дел, в том числе 87 в отношении членов радикальных национальных объединений Украины и 155 против силовиков ВСУ.
https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html
латвия
эстония
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ae130b53680dfe32a2e745cf3d4a5d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, латвия, эстония, литва, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Латвия, Эстония, Литва, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам

СК РФ заочно обвинил 173 иностранцев в осквернении памятников советским воинам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили в осквернении за границей памятников советским воинам 173 иностранцев, среди которых граждане Латвии, Эстонии и Литвы, заявил во вторник замруководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин.
«
"В производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам, расположенных на территории иностранных государств. За совершение указанных преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечено 173 иностранных гражданина: Латвии - 84, Литвы - 29, Эстонии - 2, Польши – 3, Украины - 84", - сказал он на Международном антифашистском форуме в Москве.
Лопатин добавил, что с начала СВО военные следователи по фактам зверств киевского режима возбудили 1 107 дел, в том числе 87 в отношении членов радикальных национальных объединений Украины и 155 против силовиков ВСУ.
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
На уничтожении наших памятников Запад не остановится
31 июля 2022, 08:00
 
ПроисшествияЛатвияЭстонияЛитваСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала