https://ria.ru/20230912/pamyatniki-1895877241.html
СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам
СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам - РИА Новости, 12.09.2023
СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам
Российские следователи заочно обвинили в осквернении за границей памятников советским воинам 173 иностранцев, среди которых граждане Латвии, Эстонии и Литвы,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:34
2023-09-12T16:34
2023-09-12T16:34
происшествия
латвия
эстония
литва
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили в осквернении за границей памятников советским воинам 173 иностранцев, среди которых граждане Латвии, Эстонии и Литвы, заявил во вторник замруководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин. "В производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам, расположенных на территории иностранных государств. За совершение указанных преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечено 173 иностранных гражданина: Латвии - 84, Литвы - 29, Эстонии - 2, Польши – 3, Украины - 84", - сказал он на Международном антифашистском форуме в Москве. Лопатин добавил, что с начала СВО военные следователи по фактам зверств киевского режима возбудили 1 107 дел, в том числе 87 в отношении членов радикальных национальных объединений Украины и 155 против силовиков ВСУ.
https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, латвия, эстония, литва, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Латвия, Эстония, Литва, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК вынес заочные обвинения в осквернении памятников советским воинам
СК РФ заочно обвинил 173 иностранцев в осквернении памятников советским воинам