https://ria.ru/20230912/pamyatnik-1895914664.html
Памятник Александру Невскому появился в Липецке
Памятник Александру Невскому появился в Липецке - РИА Новости, 12.09.2023
Памятник Александру Невскому появился в Липецке
Открытие памятника Александру Невскому состоялось в Липецке во вторник, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:43
2023-09-12T17:43
2023-09-12T17:43
липецкая область
липецк
александр невский
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Открытие памятника Александру Невскому состоялось в Липецке во вторник, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, монумент установили на проспекте Победы. Идея принадлежит меценатам, которые полностью финансировали все работы. Артамонов отметил, что скульптура сделана из бронзы. Высота памятника вместе с постаментом - около 10 метров. "Имя Александра Невского вписано в историю навсегда - это пример для всех поколений, как надо любить Родину, отстаивать ее независимость и беречь ее народ. Сегодня его ратное священное дело продолжают наши воины на полях сражений в зоне проведения специальной военной операции, героически сражаясь за свободу нашего Отечества. А разве может быть иначе, когда у наших парней такие неустрашимые предки, а у нашей страны такая доблестная история", - отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230222/pamyatniki-1853750815.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, александр невский, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Александр Невский, Игорь Артамонов