https://ria.ru/20230912/palochka-1895801443.html

Роспотребнадзор опечатал шаурмечную на востоке Москвы

Роспотребнадзор опечатал шаурмечную на востоке Москвы - РИА Новости, 12.09.2023

Роспотребнадзор опечатал шаурмечную на востоке Москвы

Специалисты Роспотребнадзора опечатали предприятие общественного питания "Шаурма Тандыр" на востоке Москвы после обнаружения у посетителя острой кишечной... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:24

2023-09-12T12:24

2023-09-12T12:24

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

восточный административный округ (москва)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора опечатали предприятие общественного питания "Шаурма Тандыр" на востоке Москвы после обнаружения у посетителя острой кишечной инфекции после употребления шаурмы, сообщили на сайте ведомства. "Учитывая, что реализация небезопасной пищевой продукции, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при изготовлении пищевой продукции представляют угрозу жизни и здоровью граждан, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Восточном административном округе в отношении ИП Кочаровой К.А. 04.09.2023 составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.6 КоАП РФ, предприятие общественного питания "Шаурма Тандыр" опечатано", - сказано в материале. Отмечается, что при проведении осмотра в павильоне "Шаурма Тандыр" выявлены грубые нарушения санитарных правил: не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, не созданы необходимые условия для мытья овощей, разделочного инвентаря и рук персонала, не осуществляется контроль качества и безопасности производимой продукции, нарезанные овощи, соуса хранятся без охлаждения, время их изготовления неизвестно, санитарное состояние и содержание помещений предприятия неудовлетворительное, влажная уборка и дезинфекция помещения своевременно не проводится. "По результатам проведенных лабораторных исследований, в образце шаурмы обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы: бактерии группы кишечной палочки (БГКП), условно-патогенные микроорганизмы (бактерии рода Proteus), что свидетельствует о низкой санитарной культуре и несоблюдении требований личной гигиены работниками", - добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230911/otravlenie-1895641965.html

москва

россия

восточный административный округ (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), восточный административный округ (москва)