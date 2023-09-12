https://ria.ru/20230912/palochka-1895801443.html
Роспотребнадзор опечатал шаурмечную на востоке Москвы
Роспотребнадзор опечатал шаурмечную на востоке Москвы - РИА Новости, 12.09.2023
Роспотребнадзор опечатал шаурмечную на востоке Москвы
Специалисты Роспотребнадзора опечатали предприятие общественного питания "Шаурма Тандыр" на востоке Москвы после обнаружения у посетителя острой кишечной... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:24
2023-09-12T12:24
2023-09-12T12:24
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора опечатали предприятие общественного питания "Шаурма Тандыр" на востоке Москвы после обнаружения у посетителя острой кишечной инфекции после употребления шаурмы, сообщили на сайте ведомства. "Учитывая, что реализация небезопасной пищевой продукции, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при изготовлении пищевой продукции представляют угрозу жизни и здоровью граждан, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Восточном административном округе в отношении ИП Кочаровой К.А. 04.09.2023 составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.6 КоАП РФ, предприятие общественного питания "Шаурма Тандыр" опечатано", - сказано в материале. Отмечается, что при проведении осмотра в павильоне "Шаурма Тандыр" выявлены грубые нарушения санитарных правил: не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, не созданы необходимые условия для мытья овощей, разделочного инвентаря и рук персонала, не осуществляется контроль качества и безопасности производимой продукции, нарезанные овощи, соуса хранятся без охлаждения, время их изготовления неизвестно, санитарное состояние и содержание помещений предприятия неудовлетворительное, влажная уборка и дезинфекция помещения своевременно не проводится. "По результатам проведенных лабораторных исследований, в образце шаурмы обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы: бактерии группы кишечной палочки (БГКП), условно-патогенные микроорганизмы (бактерии рода Proteus), что свидетельствует о низкой санитарной культуре и несоблюдении требований личной гигиены работниками", - добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230911/otravlenie-1895641965.html
москва
россия
восточный административный округ (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), восточный административный округ (москва)
Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Восточный административный округ (Москва)
Роспотребнадзор опечатал шаурмечную на востоке Москвы
Роспотребнадзор опечатал шаурмечную в Москве после обнаружения кишечной палочки
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора опечатали предприятие общественного питания "Шаурма Тандыр" на востоке Москвы после обнаружения у посетителя острой кишечной инфекции после употребления шаурмы, сообщили на сайте ведомства.
"Учитывая, что реализация небезопасной пищевой продукции, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при изготовлении пищевой продукции представляют угрозу жизни и здоровью граждан, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Восточном административном округе
в отношении ИП Кочаровой К.А. 04.09.2023 составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.6 КоАП РФ
, предприятие общественного питания "Шаурма Тандыр" опечатано", - сказано в материале.
Отмечается, что при проведении осмотра в павильоне "Шаурма Тандыр" выявлены грубые нарушения санитарных правил: не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, не созданы необходимые условия для мытья овощей, разделочного инвентаря и рук персонала, не осуществляется контроль качества и безопасности производимой продукции, нарезанные овощи, соуса хранятся без охлаждения, время их изготовления неизвестно, санитарное состояние и содержание помещений предприятия неудовлетворительное, влажная уборка и дезинфекция помещения своевременно не проводится.
"По результатам проведенных лабораторных исследований, в образце шаурмы обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы: бактерии группы кишечной палочки (БГКП), условно-патогенные микроорганизмы (бактерии рода Proteus), что свидетельствует о низкой санитарной культуре и несоблюдении требований личной гигиены работниками", - добавили в Роспотребнадзоре.
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