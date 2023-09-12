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В Тамбовской области мать и дочь умерли из-за пищевого отравления - РИА Новости, 12.09.2023
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13:39 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/otravlenie-1895829293.html
В Тамбовской области мать и дочь умерли из-за пищевого отравления
В Тамбовской области мать и дочь умерли из-за пищевого отравления - РИА Новости, 12.09.2023
В Тамбовской области мать и дочь умерли из-за пищевого отравления
Восьмилетняя девочка и её мама скончались из-за пищевого отравления в Тамбовской области, госпитализирована 13-летняя девочка, сообщила региональная прокуратура РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:39
2023-09-12T13:39
происшествия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Восьмилетняя девочка и её мама скончались из-за пищевого отравления в Тамбовской области, госпитализирована 13-летняя девочка, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. &quot;По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Еще один ребенок из этой семьи - 13-летняя девочка - госпитализирована в лечебное учреждение&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как уточнили в региональном управлении СК РФ, ночью 6 сентября в селе Озерки Никифоровского муниципального округа по месту жительства умерла 32-летняя женщина, а вечером этого же дня в медицинском учреждении скончалась ее 8-летняя дочь. "По предварительным данным, ухудшение состояния у погибших произошло после употребления в пищу продуктов питания, приобретенных в магазине за несколько дней до смерти", - отметили в СУСК. Также возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в рамках которого следователи "дадут правовую оценку действиям медицинских работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи скончавшейся девочке", говорится в релизе управления.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
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происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тамбовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тамбовской области мать и дочь умерли из-за пищевого отравления

Мать с восьмилетней дочерью отравились едой и умерли в тамбовском селе Озерки

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Восьмилетняя девочка и её мама скончались из-за пищевого отравления в Тамбовской области, госпитализирована 13-летняя девочка, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.
«

"По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Еще один ребенок из этой семьи - 13-летняя девочка - госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как уточнили в региональном управлении СК РФ, ночью 6 сентября в селе Озерки Никифоровского муниципального округа по месту жительства умерла 32-летняя женщина, а вечером этого же дня в медицинском учреждении скончалась ее 8-летняя дочь.
«
"По предварительным данным, ухудшение состояния у погибших произошло после употребления в пищу продуктов питания, приобретенных в магазине за несколько дней до смерти", - отметили в СУСК.
Также возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в рамках которого следователи "дадут правовую оценку действиям медицинских работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи скончавшейся девочке", говорится в релизе управления.
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ПроисшествияТамбовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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