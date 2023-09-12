https://ria.ru/20230912/otravlenie-1895829293.html

В Тамбовской области мать и дочь умерли из-за пищевого отравления

В Тамбовской области мать и дочь умерли из-за пищевого отравления - РИА Новости, 12.09.2023

В Тамбовской области мать и дочь умерли из-за пищевого отравления

Восьмилетняя девочка и её мама скончались из-за пищевого отравления в Тамбовской области, госпитализирована 13-летняя девочка, сообщила региональная прокуратура РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:39

2023-09-12T13:39

2023-09-12T13:39

происшествия

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Восьмилетняя девочка и её мама скончались из-за пищевого отравления в Тамбовской области, госпитализирована 13-летняя девочка, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. "По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Еще один ребенок из этой семьи - 13-летняя девочка - госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как уточнили в региональном управлении СК РФ, ночью 6 сентября в селе Озерки Никифоровского муниципального округа по месту жительства умерла 32-летняя женщина, а вечером этого же дня в медицинском учреждении скончалась ее 8-летняя дочь. "По предварительным данным, ухудшение состояния у погибших произошло после употребления в пищу продуктов питания, приобретенных в магазине за несколько дней до смерти", - отметили в СУСК. Также возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в рамках которого следователи "дадут правовую оценку действиям медицинских работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи скончавшейся девочке", говорится в релизе управления.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)