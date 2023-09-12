https://ria.ru/20230912/otnosheniya-1895720162.html

Путин заявил о беспрецедентном историческом уровне отношений Китая и России

Путин заявил о беспрецедентном историческом уровне отношений Китая и России - РИА Новости, 12.09.2023

Путин заявил о беспрецедентном историческом уровне отношений Китая и России

Отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень, совместная работа стран будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:55

2023-09-12T06:55

2023-09-12T08:51

китай

россия

владивосток

владимир путин

си цзиньпин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень, совместная работа стран будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гоцином на полях ВЭФ. Во время переговоров Путин заявил, что тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин после своего переизбрания совершил первый зарубежный визит именно в Россию в марте, говорит о беспрецедентном историческом уровне отношений между странами. "Это знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный исторический уровень. Как вы и сказали, будем продолжать эту работу совместную и дальше", - сказал Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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китай, россия, владивосток, владимир путин, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, в мире