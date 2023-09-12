https://ria.ru/20230912/oruzhie-1895726351.html

Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно

Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно - РИА Новости, 12.09.2023

Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно

Оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны, в России это прекрасно понимают и работают над этим,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:50

2023-09-12T07:50

2023-09-12T07:50

россия

владимир путин

владивосток

дальневосточный федеральный университет

безопасность

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны, в России это прекрасно понимают и работают над этим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - сказал Путин во вторник на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, владимир путин, владивосток, дальневосточный федеральный университет, безопасность, вэф-2023