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Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
Оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны, в России это прекрасно понимают и работают над этим,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:50
2023-09-12T07:50
2023-09-12T07:50
россия
владимир путин
владивосток
дальневосточный федеральный университет
безопасность
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны, в России это прекрасно понимают и работают над этим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - сказал Путин во вторник на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, владивосток, дальневосточный федеральный университет, безопасность, вэф-2023
Россия, Владимир Путин, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Безопасность, ВЭФ-2023
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах