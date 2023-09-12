Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/oruzhie-1895726351.html
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
Оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны, в России это прекрасно понимают и работают над этим,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:50
2023-09-12T07:50
россия
владимир путин
владивосток
дальневосточный федеральный университет
безопасность
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны, в России это прекрасно понимают и работают над этим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - сказал Путин во вторник на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230901/regiony-1893723854.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, владивосток, дальневосточный федеральный университет, безопасность, вэф-2023
Россия, Владимир Путин, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Безопасность, ВЭФ-2023
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно

Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны, в России это прекрасно понимают и работают над этим, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - сказал Путин во вторник на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин
1 сентября, 17:15
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
РоссияВладимир ПутинВладивостокДальневосточный федеральный университетБезопасностьВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала