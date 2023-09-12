https://ria.ru/20230912/oruzhie-1895712285.html

Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия

Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия - РИА Новости, 12.09.2023

Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия

России и Северной Корее важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:52

2023-09-12T04:52

2023-09-12T05:16

в мире

россия

кндр (северная корея)

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. России и Северной Корее важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв США КНДР не поставлять оружие Москве."Как вы знаете, все-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895673211.html

россия

кндр (северная корея)

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в мире, россия, кндр (северная корея), дмитрий песков