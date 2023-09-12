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Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия - РИА Новости, 12.09.2023
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04:52 12.09.2023 (обновлено: 05:16 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/oruzhie-1895712285.html
Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия
Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия - РИА Новости, 12.09.2023
Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия
России и Северной Корее важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:52
2023-09-12T05:16
в мире
россия
кндр (северная корея)
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. России и Северной Корее важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв США КНДР не поставлять оружие Москве."Как вы знаете, все-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", - сказал Песков.
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россия
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в мире, россия, кндр (северная корея), дмитрий песков
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Песков
Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия

Песков заявил, что предостережения США в адрес КНДР по продаже оружия не важны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. России и Северной Корее важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв США КНДР не поставлять оружие Москве.
"Как вы знаете, все-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков
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В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Дмитрий Песков
 
 
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