https://ria.ru/20230912/orenburg-1895934633.html

В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера

В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера - РИА Новости, 12.09.2023

В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера

В Оренбургской области продолжается реализация программы по обучению помощников фельдшера в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:18

2023-09-12T18:18

2023-09-12T18:18

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. В Оренбургской области продолжается реализация программы по обучению помощников фельдшера в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба областного правительства. Программа была запущена по поручению губернатора Дениса Паслера. На сегодняшний день еще 25 человек завершили обучение и стали помощниками фельдшера. Теперь в 44 населенных пунктах 20 районов и городских округов работают 69 таких специалистов, говорится в сообщении. Главная цель проекта – решить проблему нехватки медицинских кадров на селе, а именно – обеспечить первичной медпомощью жителей деревень и сел с населением менее трехсот человек. Помощник фельдшера является связующим звеном между пациентом и медработником. Он проживает в населенном пункте, ежедневно посещает тяжелобольных, ухаживает за ними. "Специалист измеряет температуру, артериальное давление, контролирует прием назначенных доктором лекарственных препаратов, а также готовит жителей к приезду фельдшера по графику, проводит часть первого этапа диспансеризации. На одного жителя малых сел приходится около 50 посещений в год", - приводит пресс-служба слова сотрудника Оренбургского областного медколледжа. Именно там будущие медработники проходят обучение по специальности "Младшая медицинская сестра по уходу" перед трудоустройством в фельдшерско-акушерские пункты своих же населенных пунктов – по месту жительства.

https://ria.ru/20230911/meditsina-1895587798.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер