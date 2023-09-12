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В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера - РИА Новости, 12.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
18:18 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/orenburg-1895934633.html
В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера
В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера - РИА Новости, 12.09.2023
В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера
В Оренбургской области продолжается реализация программы по обучению помощников фельдшера в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:18
2023-09-12T18:18
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. В Оренбургской области продолжается реализация программы по обучению помощников фельдшера в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба областного правительства. Программа была запущена по поручению губернатора Дениса Паслера. На сегодняшний день еще 25 человек завершили обучение и стали помощниками фельдшера. Теперь в 44 населенных пунктах 20 районов и городских округов работают 69 таких специалистов, говорится в сообщении. Главная цель проекта – решить проблему нехватки медицинских кадров на селе, а именно – обеспечить первичной медпомощью жителей деревень и сел с населением менее трехсот человек. Помощник фельдшера является связующим звеном между пациентом и медработником. Он проживает в населенном пункте, ежедневно посещает тяжелобольных, ухаживает за ними. "Специалист измеряет температуру, артериальное давление, контролирует прием назначенных доктором лекарственных препаратов, а также готовит жителей к приезду фельдшера по графику, проводит часть первого этапа диспансеризации. На одного жителя малых сел приходится около 50 посещений в год", - приводит пресс-служба слова сотрудника Оренбургского областного медколледжа. Именно там будущие медработники проходят обучение по специальности "Младшая медицинская сестра по уходу" перед трудоустройством в фельдшерско-акушерские пункты своих же населенных пунктов – по месту жительства.
https://ria.ru/20230911/meditsina-1895587798.html
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денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер

В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. В Оренбургской области продолжается реализация программы по обучению помощников фельдшера в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба областного правительства.
Программа была запущена по поручению губернатора Дениса Паслера. На сегодняшний день еще 25 человек завершили обучение и стали помощниками фельдшера. Теперь в 44 населенных пунктах 20 районов и городских округов работают 69 таких специалистов, говорится в сообщении.
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Вчера, 14:58
Главная цель проекта – решить проблему нехватки медицинских кадров на селе, а именно – обеспечить первичной медпомощью жителей деревень и сел с населением менее трехсот человек. Помощник фельдшера является связующим звеном между пациентом и медработником. Он проживает в населенном пункте, ежедневно посещает тяжелобольных, ухаживает за ними.
"Специалист измеряет температуру, артериальное давление, контролирует прием назначенных доктором лекарственных препаратов, а также готовит жителей к приезду фельдшера по графику, проводит часть первого этапа диспансеризации. На одного жителя малых сел приходится около 50 посещений в год", - приводит пресс-служба слова сотрудника Оренбургского областного медколледжа.
Именно там будущие медработники проходят обучение по специальности "Младшая медицинская сестра по уходу" перед трудоустройством в фельдшерско-акушерские пункты своих же населенных пунктов – по месту жительства.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
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