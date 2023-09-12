https://ria.ru/20230912/orenburg-1895934633.html
В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера
В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера - РИА Новости, 12.09.2023
В Оренбуржье активно реализуется программа обучения помощников фельдшера
В Оренбургской области продолжается реализация программы по обучению помощников фельдшера в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:18
2023-09-12T18:18
2023-09-12T18:18
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. В Оренбургской области продолжается реализация программы по обучению помощников фельдшера в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба областного правительства. Программа была запущена по поручению губернатора Дениса Паслера. На сегодняшний день еще 25 человек завершили обучение и стали помощниками фельдшера. Теперь в 44 населенных пунктах 20 районов и городских округов работают 69 таких специалистов, говорится в сообщении. Главная цель проекта – решить проблему нехватки медицинских кадров на селе, а именно – обеспечить первичной медпомощью жителей деревень и сел с населением менее трехсот человек. Помощник фельдшера является связующим звеном между пациентом и медработником. Он проживает в населенном пункте, ежедневно посещает тяжелобольных, ухаживает за ними. "Специалист измеряет температуру, артериальное давление, контролирует прием назначенных доктором лекарственных препаратов, а также готовит жителей к приезду фельдшера по графику, проводит часть первого этапа диспансеризации. На одного жителя малых сел приходится около 50 посещений в год", - приводит пресс-служба слова сотрудника Оренбургского областного медколледжа. Именно там будущие медработники проходят обучение по специальности "Младшая медицинская сестра по уходу" перед трудоустройством в фельдшерско-акушерские пункты своих же населенных пунктов – по месту жительства.
https://ria.ru/20230911/meditsina-1895587798.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. В Оренбургской области продолжается реализация программы по обучению помощников фельдшера в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба областного правительства.
Программа была запущена по поручению губернатора Дениса Паслера
. На сегодняшний день еще 25 человек завершили обучение и стали помощниками фельдшера. Теперь в 44 населенных пунктах 20 районов и городских округов работают 69 таких специалистов, говорится в сообщении.
Более ста объектов здравоохранения отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году
Главная цель проекта – решить проблему нехватки медицинских кадров на селе, а именно – обеспечить первичной медпомощью жителей деревень и сел с населением менее трехсот человек. Помощник фельдшера является связующим звеном между пациентом и медработником. Он проживает в населенном пункте, ежедневно посещает тяжелобольных, ухаживает за ними.
"Специалист измеряет температуру, артериальное давление, контролирует прием назначенных доктором лекарственных препаратов, а также готовит жителей к приезду фельдшера по графику, проводит часть первого этапа диспансеризации. На одного жителя малых сел приходится около 50 посещений в год", - приводит пресс-служба слова сотрудника Оренбургского областного медколледжа.
Именно там будущие медработники проходят обучение по специальности "Младшая медицинская сестра по уходу" перед трудоустройством в фельдшерско-акушерские пункты своих же населенных пунктов – по месту жительства.