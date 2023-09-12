https://ria.ru/20230912/onkologiya-1895885542.html

Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах

Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах - РИА Новости, 12.09.2023

Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах

Онкология - это заболевание, которое занимает первое место по смертности во всех странах, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:49

2023-09-12T16:49

2023-09-12T18:05

общество

здоровье - общество

россия

андрей каприн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771005959_0:241:2783:1806_1920x0_80_0_0_6f236f646fe2d939d1ab5b325d05a7c4.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Онкология - это заболевание, которое занимает первое место по смертности во всех странах, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. "(Онкология) Это заболевание, которое во всех странах на первом месте по смертности... Междисциплинарная сложная наука - онкология, которая привлекает к себе не только онкологов, но и физиков, радиохимиков, биологов, людей, занимающихся генетикой, прогнозом, статистикой, математикой, - всех людей, кто может встать с нами в один ряд для борьбы", - сказал Каприн журналистам в кулуарах форума "Ради жизни". По его словам, эту тему очень важно обсуждать на таких междисплинарных площадках.

https://ria.ru/20230912/meditsina-1895858340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн