https://ria.ru/20230912/onkologiya-1895885542.html
Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах
Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах - РИА Новости, 12.09.2023
Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах
Онкология - это заболевание, которое занимает первое место по смертности во всех странах, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:49
2023-09-12T16:49
2023-09-12T18:05
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Онкология - это заболевание, которое занимает первое место по смертности во всех странах, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. "(Онкология) Это заболевание, которое во всех странах на первом месте по смертности... Междисциплинарная сложная наука - онкология, которая привлекает к себе не только онкологов, но и физиков, радиохимиков, биологов, людей, занимающихся генетикой, прогнозом, статистикой, математикой, - всех людей, кто может встать с нами в один ряд для борьбы", - сказал Каприн журналистам в кулуарах форума "Ради жизни". По его словам, эту тему очень важно обсуждать на таких междисплинарных площадках.
https://ria.ru/20230912/meditsina-1895858340.html
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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн
Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах
Каприн: рак занимает первое место по смертности во всех странах
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Онкология - это заболевание, которое занимает первое место по смертности во всех странах, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
"(Онкология) Это заболевание, которое во всех странах на первом месте по смертности... Междисциплинарная сложная наука - онкология, которая привлекает к себе не только онкологов, но и физиков, радиохимиков, биологов, людей, занимающихся генетикой, прогнозом, статистикой, математикой, - всех людей, кто может встать с нами в один ряд для борьбы", - сказал Каприн журналистам в кулуарах форума "Ради жизни".
По его словам, эту тему очень важно обсуждать на таких междисплинарных площадках.
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