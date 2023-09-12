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Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах - РИА Новости, 12.09.2023
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16:49 12.09.2023 (обновлено: 18:05 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/onkologiya-1895885542.html
Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах
Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах - РИА Новости, 12.09.2023
Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах
Онкология - это заболевание, которое занимает первое место по смертности во всех странах, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:49
2023-09-12T18:05
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Онкология - это заболевание, которое занимает первое место по смертности во всех странах, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. "(Онкология) Это заболевание, которое во всех странах на первом месте по смертности... Междисциплинарная сложная наука - онкология, которая привлекает к себе не только онкологов, но и физиков, радиохимиков, биологов, людей, занимающихся генетикой, прогнозом, статистикой, математикой, - всех людей, кто может встать с нами в один ряд для борьбы", - сказал Каприн журналистам в кулуарах форума "Ради жизни". По его словам, эту тему очень важно обсуждать на таких междисплинарных площадках.
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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн
Минздрав: рак занимает первое место по смертности во всех странах

Каприн: рак занимает первое место по смертности во всех странах

© РИА Новости / Илья ПиталевВизуализация метастаз
Визуализация метастаз - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Визуализация метастаз. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Онкология - это заболевание, которое занимает первое место по смертности во всех странах, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
"(Онкология) Это заболевание, которое во всех странах на первом месте по смертности... Междисциплинарная сложная наука - онкология, которая привлекает к себе не только онкологов, но и физиков, радиохимиков, биологов, людей, занимающихся генетикой, прогнозом, статистикой, математикой, - всех людей, кто может встать с нами в один ряд для борьбы", - сказал Каприн журналистам в кулуарах форума "Ради жизни".
По его словам, эту тему очень важно обсуждать на таких междисплинарных площадках.
Центр амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Онкологи выявили более 116 тысяч злокачественных опухолей в 2023 году
15:30
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАндрей Каприн
 
 
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