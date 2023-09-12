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Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/obstrel-1895972182.html
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по районам Донецка
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по районам Донецка
Украинские войска в 21.40 выпустили еще два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T22:00
2023-09-12T22:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 выпустили еще два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 19.00 в течение двух часов украинские войска подвергали обстрелу Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов из артиллерии натовского калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по районам Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 2 кассетных снаряда по районам Донецка

© РИА Новости / Олег Гончаренко | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Олег Гончаренко
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Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 выпустили еще два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, с 19.00 в течение двух часов украинские войска подвергали обстрелу Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов из артиллерии натовского калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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