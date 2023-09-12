https://ria.ru/20230912/obstrel-1895865818.html
Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами
Украинские войска в 15.40 выпустили два кассетных снаряда по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:55
2023-09-12T15:55
2023-09-12T15:55
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890894558_0:498:963:1040_1920x0_80_0_0_8c349059d2ab9327f8296d6699271680.jpg
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 выпустили два кассетных снаряда по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 15.30 по 15.45 выпустили в общей сложности еще девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же населенному пункту. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890894558_0:408:963:1130_1920x0_80_0_0_3e19d81acdc3bb60d78433cbc611c758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Макеевке