https://ria.ru/20230912/obstrel-1895829775.html

ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 12.09.2023

ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные территории Белгородской области не менее 110 раз, кроме того, один раз был сброшен с дрона... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:41

2023-09-12T13:41

2023-09-12T13:41

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные территории Белгородской области не менее 110 раз, кроме того, один раз был сброшен с дрона неустановленный взрывоопасный предмет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 11 сентября: обстрелам подверглись шесть приграничных муниципалитетов, общее число выпущенных снарядов составило 111, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с дрона. Также по информации от главы региона, в Валуйском округе в селе Шелаево системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, последствий на земле нет. "В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Середа – установлено 5 артиллерийских снарядов и один гранатометный выстрел. Также в Середе противник сбросил с БПЛА неустановленный предмет. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено 6 минометных снарядов, по поселку Первомайский – три, по селу Терезовка и поселку Красное – по два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Красный Хутор и Наумовка выпущено по три артиллерийских снаряда. В Борисовском районе окраину села Богун-Городок обстреляли 8 раз из миномета. В Валуйском городском округе, по словам губернатора, по селам Вериговка и Борки выпущено 16 и 8 артиллерийских снарядов соответственно. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено три минометных снаряда и 29 гранатометных выстрелов. "В Краснояружском районе по территории между поселком Прилесье и селом Графовка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попало село Репяховка – зафиксировано три прилета. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях", - уточнил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894696145.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район