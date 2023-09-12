Рейтинг@Mail.ru
ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/obstrel-1895829775.html
ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 12.09.2023
ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные территории Белгородской области не менее 110 раз, кроме того, один раз был сброшен с дрона... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:41
2023-09-12T13:41
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные территории Белгородской области не менее 110 раз, кроме того, один раз был сброшен с дрона неустановленный взрывоопасный предмет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 11 сентября: обстрелам подверглись шесть приграничных муниципалитетов, общее число выпущенных снарядов составило 111, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с дрона. Также по информации от главы региона, в Валуйском округе в селе Шелаево системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, последствий на земле нет. "В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Середа – установлено 5 артиллерийских снарядов и один гранатометный выстрел. Также в Середе противник сбросил с БПЛА неустановленный предмет. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено 6 минометных снарядов, по поселку Первомайский – три, по селу Терезовка и поселку Красное – по два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Красный Хутор и Наумовка выпущено по три артиллерийских снаряда. В Борисовском районе окраину села Богун-Городок обстреляли 8 раз из миномета. В Валуйском городском округе, по словам губернатора, по селам Вериговка и Борки выпущено 16 и 8 артиллерийских снарядов соответственно. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено три минометных снаряда и 29 гранатометных выстрелов. "В Краснояружском районе по территории между поселком Прилесье и селом Графовка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попало село Репяховка – зафиксировано три прилета. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях", - уточнил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894696145.html
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4d1ebc82bc20838688ad74075e300f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ 111 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные территории Белгородской области не менее 110 раз, кроме того, один раз был сброшен с дрона неустановленный взрывоопасный предмет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 11 сентября: обстрелам подверглись шесть приграничных муниципалитетов, общее число выпущенных снарядов составило 111, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с дрона. Также по информации от главы региона, в Валуйском округе в селе Шелаево системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, последствий на земле нет.
Белгород - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Украинские дроны за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область
7 сентября, 11:00
"В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Середа – установлено 5 артиллерийских снарядов и один гранатометный выстрел. Также в Середе противник сбросил с БПЛА неустановленный предмет. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено 6 минометных снарядов, по поселку Первомайский – три, по селу Терезовка и поселку Красное – по два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 6 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селам Красный Хутор и Наумовка выпущено по три артиллерийских снаряда. В Борисовском районе окраину села Богун-Городок обстреляли 8 раз из миномета.
В Валуйском городском округе, по словам губернатора, по селам Вериговка и Борки выпущено 16 и 8 артиллерийских снарядов соответственно. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено три минометных снаряда и 29 гранатометных выстрелов.
"В Краснояружском районе по территории между поселком Прилесье и селом Графовка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попало село Репяховка – зафиксировано три прилета. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях", - уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить
25 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала