https://ria.ru/20230912/oborudovanie-1895723553.html
Минздрав сообщил о перевыполнении плана по поставке медоборудования
Минздрав сообщил о перевыполнении плана по поставке медоборудования - РИА Новости, 12.09.2023
Минздрав сообщил о перевыполнении плана по поставке медоборудования
План по поставкам медицинского оборудования в медучреждения первичного звена в 2022 году был перевыполнен на 40%, при этом общий запланированный бюджет не... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:31
2023-09-12T07:31
2023-09-12T07:31
экономика
владивосток
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. План по поставкам медицинского оборудования в медучреждения первичного звена в 2022 году был перевыполнен на 40%, при этом общий запланированный бюджет не изменился, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. "Мы не только следуем плану, а в ряде случаев значительно его перевыполняем. То, что касается, например, медицинского оборудования, мы только в 2022 году поставили на 40% выше запланированного",- сказал Фисенко на сессии ВЭФ "Территориальное планирование в системе здравоохранения". Он отметил, что при этом запланированный бюджет не изменился. Добиться такого результата удалось благодаря совместной работе с Росздравнадзором по торгам. "Мы очень чётко старались регулировать ценовую составляющую, закупая оборудование",- подчеркнул Фисенко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230807/murashko-1888549029.html
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экономика, владивосток, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Минздрав сообщил о перевыполнении плана по поставке медоборудования
Минздрав: план по поставке медоборудования перевыполнен на 40%