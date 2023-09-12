https://ria.ru/20230912/oborudovanie-1895723553.html

Минздрав сообщил о перевыполнении плана по поставке медоборудования

Минздрав сообщил о перевыполнении плана по поставке медоборудования - РИА Новости, 12.09.2023

Минздрав сообщил о перевыполнении плана по поставке медоборудования

План по поставкам медицинского оборудования в медучреждения первичного звена в 2022 году был перевыполнен на 40%, при этом общий запланированный бюджет не... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:31

2023-09-12T07:31

2023-09-12T07:31

экономика

владивосток

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. План по поставкам медицинского оборудования в медучреждения первичного звена в 2022 году был перевыполнен на 40%, при этом общий запланированный бюджет не изменился, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. "Мы не только следуем плану, а в ряде случаев значительно его перевыполняем. То, что касается, например, медицинского оборудования, мы только в 2022 году поставили на 40% выше запланированного",- сказал Фисенко на сессии ВЭФ "Территориальное планирование в системе здравоохранения". Он отметил, что при этом запланированный бюджет не изменился. Добиться такого результата удалось благодаря совместной работе с Росздравнадзором по торгам. "Мы очень чётко старались регулировать ценовую составляющую, закупая оборудование",- подчеркнул Фисенко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, владивосток, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023