https://ria.ru/20230912/oborona-1895907637.html

МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО

МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО - РИА Новости, 12.09.2023

МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО

Над инфраструктурой Украины необходимо к зиме создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, заявила министр иностранных дел Германии Анналена... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:34

2023-09-12T17:34

2023-09-12T17:34

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

сергей лавров

анналена бербок

нато

в мире

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БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. Над инфраструктурой Украины необходимо к зиме создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мой визит на подстанцию под Киевом еще раз показал актуальность защиты электро-, водо- и теплоснабжения в преддверии холодного времени года. Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны растянуть зимний оборонительный зонтик противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины", - сказала Бербок. Министр уточнила, что Германия намерена до зимы дополнительно поставить на Украину системы ПВО IRIS-T и обратиться к партнерам с просьбой предоставить хотя бы на ограниченный срок свои системы противовоздушной обороны. Бербок в очередной раз не стала отвечать на вопрос о требованиях Киева о поставке ракет дальнего радиуса действия Taurus, однако подчеркнула необходимость прежде чем "анонсировать определенные вещи удостовериться в том, что они будут также функционировать", как то было в случае поставки систем ПВО. В начале недели Бербок побывала с неанонсированным визитом на Украине. Это уже четвертый приезд немецкого министра с начала специальной военной операции России на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

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украина, россия, германия, сергей лавров, анналена бербок, нато, в мире