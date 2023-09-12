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МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/oborona-1895907637.html
МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО
МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО - РИА Новости, 12.09.2023
МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО
Над инфраструктурой Украины необходимо к зиме создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, заявила министр иностранных дел Германии Анналена... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:34
2023-09-12T17:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
сергей лавров
анналена бербок
нато
в мире
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БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. Над инфраструктурой Украины необходимо к зиме создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мой визит на подстанцию под Киевом еще раз показал актуальность защиты электро-, водо- и теплоснабжения в преддверии холодного времени года. Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны растянуть зимний оборонительный зонтик противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины", - сказала Бербок. Министр уточнила, что Германия намерена до зимы дополнительно поставить на Украину системы ПВО IRIS-T и обратиться к партнерам с просьбой предоставить хотя бы на ограниченный срок свои системы противовоздушной обороны. Бербок в очередной раз не стала отвечать на вопрос о требованиях Киева о поставке ракет дальнего радиуса действия Taurus, однако подчеркнула необходимость прежде чем "анонсировать определенные вещи удостовериться в том, что они будут также функционировать", как то было в случае поставки систем ПВО. В начале недели Бербок побывала с неанонсированным визитом на Украине. Это уже четвертый приезд немецкого министра с начала специальной военной операции России на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
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украина, россия, германия, сергей лавров, анналена бербок, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Анналена Бербок, НАТО, В мире
МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО

Бербок призвала партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО к зиме

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. Над инфраструктурой Украины необходимо к зиме создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мой визит на подстанцию под Киевом еще раз показал актуальность защиты электро-, водо- и теплоснабжения в преддверии холодного времени года. Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны растянуть зимний оборонительный зонтик противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины", - сказала Бербок.
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Министр уточнила, что Германия намерена до зимы дополнительно поставить на Украину системы ПВО IRIS-T и обратиться к партнерам с просьбой предоставить хотя бы на ограниченный срок свои системы противовоздушной обороны.
Бербок в очередной раз не стала отвечать на вопрос о требованиях Киева о поставке ракет дальнего радиуса действия Taurus, однако подчеркнула необходимость прежде чем "анонсировать определенные вещи удостовериться в том, что они будут также функционировать", как то было в случае поставки систем ПВО.
В начале недели Бербок побывала с неанонсированным визитом на Украине. Это уже четвертый приезд немецкого министра с начала специальной военной операции России на Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровАнналена БербокНАТОВ мире
 
 
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