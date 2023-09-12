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Киев пытается замять сюжет с обстрелом Константиновки, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 12.09.2023 (обновлено: 18:32 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/nebenzya-1895938601.html
Киев пытается замять сюжет с обстрелом Константиновки, заявил Небензя
Киев пытается замять сюжет с обстрелом Константиновки, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023
Киев пытается замять сюжет с обстрелом Константиновки, заявил Небензя
Киев и его западные спонсоры пытаются "замять" сюжет с обстрелом населенного пункта Константиновка, который не удалось "свалить на Россию", заявил на заседании... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:31
2023-09-12T18:32
специальная военная операция на украине
константиновка
киев
россия
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
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ООН, 12 сен - РИА Новости. Киев и его западные спонсоры пытаются "замять" сюжет с обстрелом населенного пункта Константиновка, который не удалось "свалить на Россию", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Прямо перед приездом госсекретаря Блинкена на прошлой неделе режим Зеленского по уже отлаженной схеме совершил кровавую провокацию - ракетный обстрел рынка в городе Константиновке, который сразу же попытался свалить на Россию", - сказал Небензя. Однако, по его словам, факты, зафиксированные камерами наблюдения и попавшие в сеть, сорвали расчеты киевских провокаторов. "На видео четко видно, что ракета прилетела из районов, находящихся под контролем ВСУ. В итоге мы сейчас наблюдаем, как киевский режим и его спонсоры пытаются "замять" данный сюжет и не привлекать к нему особое внимание. Так же, как они действовали после схожей "топорной" провокации и обстрелов вокзала в Краматорске в апреле 2022 года, когда публикации свидетелей этого преступления в соцсетях однозначно указали на виновность ВСУ", - добавил постпред.
https://ria.ru/20230912/postavki-1895909543.html
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константиновка, киев, россия, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Киев, Россия, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
Киев пытается замять сюжет с обстрелом Константиновки, заявил Небензя

Небензя: Киев и его спонсоры пытаются замять сюжет с обстрелом Константиновки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 12 сен - РИА Новости. Киев и его западные спонсоры пытаются "замять" сюжет с обстрелом населенного пункта Константиновка, который не удалось "свалить на Россию", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Прямо перед приездом госсекретаря Блинкена на прошлой неделе режим Зеленского по уже отлаженной схеме совершил кровавую провокацию - ракетный обстрел рынка в городе Константиновке, который сразу же попытался свалить на Россию", - сказал Небензя.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Россия в СБ ООН поднимала тему поставок ВСУ каждый месяц, заявил Небензя
17:38
Однако, по его словам, факты, зафиксированные камерами наблюдения и попавшие в сеть, сорвали расчеты киевских провокаторов.
"На видео четко видно, что ракета прилетела из районов, находящихся под контролем ВСУ. В итоге мы сейчас наблюдаем, как киевский режим и его спонсоры пытаются "замять" данный сюжет и не привлекать к нему особое внимание. Так же, как они действовали после схожей "топорной" провокации и обстрелов вокзала в Краматорске в апреле 2022 года, когда публикации свидетелей этого преступления в соцсетях однозначно указали на виновность ВСУ", - добавил постпред.
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаКиевРоссияВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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