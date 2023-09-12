https://ria.ru/20230912/navodnenie-1895959966.html

Байден выразил соболезнования пострадавшим при наводнения в Ливии

Байден выразил соболезнования пострадавшим при наводнения в Ливии - РИА Новости, 12.09.2023

Байден выразил соболезнования пострадавшим при наводнения в Ливии

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с катастрофическим наводнением в Ливии и пообещал увеличить оказываемую помощь. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T20:14

2023-09-12T20:14

2023-09-12T20:14

в мире

ливия

сша

джо байден

оон

сирт (муниципалитет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895863529_0:153:2933:1803_1920x0_80_0_0_43c2a979f5ab1a4e2b2dd030dcdda6b2.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с катастрофическим наводнением в Ливии и пообещал увеличить оказываемую помощь. "(Супруга) Джилл и я шлем глубочайшие соболезнования всем семьям, которые потеряли любимых в разрушительных паводках в Ливии", - сказано в заявлении американского лидера. Он сообщил, что США экстренно выделяют средства гуманитарным организациям и обсуждают меры дополнительной поддержки с властями Ливии и ООН. Число жертв наводнений на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" превысило 2 тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил ранее Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, которое базируется в ливийском городе Сирт. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия.

https://ria.ru/20230912/liviya-1895906253.html

ливия

сша

сирт (муниципалитет)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливия, сша, джо байден, оон, сирт (муниципалитет)