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Байден выразил соболезнования пострадавшим при наводнения в Ливии - РИА Новости, 12.09.2023
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20:14 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/navodnenie-1895959966.html
Байден выразил соболезнования пострадавшим при наводнения в Ливии
Байден выразил соболезнования пострадавшим при наводнения в Ливии - РИА Новости, 12.09.2023
Байден выразил соболезнования пострадавшим при наводнения в Ливии
Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с катастрофическим наводнением в Ливии и пообещал увеличить оказываемую помощь. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:14
2023-09-12T20:14
в мире
ливия
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с катастрофическим наводнением в Ливии и пообещал увеличить оказываемую помощь. "(Супруга) Джилл и я шлем глубочайшие соболезнования всем семьям, которые потеряли любимых в разрушительных паводках в Ливии", - сказано в заявлении американского лидера. Он сообщил, что США экстренно выделяют средства гуманитарным организациям и обсуждают меры дополнительной поддержки с властями Ливии и ООН. Число жертв наводнений на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" превысило 2 тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил ранее Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, которое базируется в ливийском городе Сирт. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия.
https://ria.ru/20230912/liviya-1895906253.html
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в мире, ливия, сша, джо байден, оон, сирт (муниципалитет)
В мире, Ливия, США, Джо Байден, ООН, Сирт (муниципалитет)
Байден выразил соболезнования пострадавшим при наводнения в Ливии

Байден выразил соболезнования семьям пострадавших при наводнения в Ливии

© AFP 2023Последствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023
Последствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с катастрофическим наводнением в Ливии и пообещал увеличить оказываемую помощь.
"(Супруга) Джилл и я шлем глубочайшие соболезнования всем семьям, которые потеряли любимых в разрушительных паводках в Ливии", - сказано в заявлении американского лидера.
Он сообщил, что США экстренно выделяют средства гуманитарным организациям и обсуждают меры дополнительной поддержки с властями Ливии и ООН.
Число жертв наводнений на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" превысило 2 тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил ранее Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, которое базируется в ливийском городе Сирт. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия.
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Вчера, 17:30
 
В миреЛивияСШАДжо БайденООНСирт (муниципалитет)
 
 
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