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Россияне не пострадали при наводнениях на востоке Ливии - РИА Новости, 12.09.2023
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14:09 12.09.2023 (обновлено: 14:21 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/navodnenie-1895836576.html
Россияне не пострадали при наводнениях на востоке Ливии
Россияне не пострадали при наводнениях на востоке Ливии - РИА Новости, 12.09.2023
Россияне не пострадали при наводнениях на востоке Ливии
Россияне не пострадали в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщили в телеграм-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:09
2023-09-12T14:21
в мире
ливия
россия
дерна (муниципалитет)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщили в телеграм-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД России."В регионе Керенаика 10 сентября - прохождение циклона "Daniel" (сильные осадки), подтоплен ряд районов на северо-востоке страны. В результате прорыва дамбы (есть - ред.) разрушения в городе Дерна, погибли более двух тысяч человек, более шести тысяч пропали без вести... российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении ДСКЦ МИД России.
https://ria.ru/20230912/liviya-1895812635.html
ливия
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в мире, ливия, россия, дерна (муниципалитет), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Ливия, Россия, Дерна (муниципалитет), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россияне не пострадали при наводнениях на востоке Ливии

МИД: россияне не пострадали при наводнениях в городе Дерна на востоке Ливии

© AP Photo / Libyan governmentПоследствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Libyan government
Последствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщили в телеграм-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.
"В регионе Керенаика 10 сентября - прохождение циклона "Daniel" (сильные осадки), подтоплен ряд районов на северо-востоке страны. В результате прорыва дамбы (есть - ред.) разрушения в городе Дерна, погибли более двух тысяч человек, более шести тысяч пропали без вести... российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении ДСКЦ МИД России.
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Более девяти тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в Ливии
13:01
 
В миреЛивияРоссияДерна (муниципалитет)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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