https://ria.ru/20230912/navodnenie-1895836576.html

Россияне не пострадали при наводнениях на востоке Ливии

Россияне не пострадали при наводнениях на востоке Ливии - РИА Новости, 12.09.2023

Россияне не пострадали при наводнениях на востоке Ливии

Россияне не пострадали в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщили в телеграм-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:09

2023-09-12T14:09

2023-09-12T14:21

в мире

ливия

россия

дерна (муниципалитет)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, сообщили в телеграм-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД России."В регионе Керенаика 10 сентября - прохождение циклона "Daniel" (сильные осадки), подтоплен ряд районов на северо-востоке страны. В результате прорыва дамбы (есть - ред.) разрушения в городе Дерна, погибли более двух тысяч человек, более шести тысяч пропали без вести... российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении ДСКЦ МИД России.

https://ria.ru/20230912/liviya-1895812635.html

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россия

дерна (муниципалитет)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ливия, россия, дерна (муниципалитет), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)