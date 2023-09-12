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"Офицеры России" заявили о желании нацистов уничтожить все русское - РИА Новости, 12.09.2023
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16:08 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/natsizm-1895869618.html
"Офицеры России" заявили о желании нацистов уничтожить все русское
"Офицеры России" заявили о желании нацистов уничтожить все русское - РИА Новости, 12.09.2023
"Офицеры России" заявили о желании нацистов уничтожить все русское
Если нацизм времен Второй Мировой войны подразумевал порабощение народов Европы, то современный нацизм нацелен на физическое уничтожение всего Русского мира -... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:08
2023-09-12T16:08
безопасность
офицеры россии
александр михайлов (генерал-майор)
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Если нацизм времен Второй Мировой войны подразумевал порабощение народов Европы, то современный нацизм нацелен на физическое уничтожение всего Русского мира - такое мнение во вторник выразил руководитель центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России" генерал-лейтенант Александр Михайлов. "Сегодняшний нацизм принципиально отличается от того, что было раньше. Если тогда ставился вопрос о порабощении Европы, то сегодня ставится вопрос об уничтожении Русского мира, просто физически всего Русского мира. Мы с вами очень хорошо наблюдаем все, что происходит на Украине, потому что все удары (Киева), которые наносятся - наносятся исключительно по мирному населению... Вся риторика украинских властей и политического руководства Украины направлена на то, чтобы уничтожить русское население, вернее, даже Русский мир", - сказал он на Международном антифашистском форуме в Москве. Он пояснил, что под Русским миром подразумевается не только Россия, но все люди, которые говорят и думают на русском языке, кто "являются носителями великой русской культуры". "Сегодня очень важно вытравить из сознания людей даже саму идею мыслить на русском языке. Вот это вот является очень принципиальным вопросом", - полагает Михайлов.
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безопасность, офицеры россии, александр михайлов (генерал-майор), россия
Безопасность, Офицеры России, Александр Михайлов (генерал-майор), Россия
"Офицеры России" заявили о желании нацистов уничтожить все русское

Генерал Михайлов: современный нацизм нацелен на уничтожение всего русского

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк"Офицеры России"
Офицеры России - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Офицеры России". Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Если нацизм времен Второй Мировой войны подразумевал порабощение народов Европы, то современный нацизм нацелен на физическое уничтожение всего Русского мира - такое мнение во вторник выразил руководитель центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России" генерал-лейтенант Александр Михайлов.
"Сегодняшний нацизм принципиально отличается от того, что было раньше. Если тогда ставился вопрос о порабощении Европы, то сегодня ставится вопрос об уничтожении Русского мира, просто физически всего Русского мира. Мы с вами очень хорошо наблюдаем все, что происходит на Украине, потому что все удары (Киева), которые наносятся - наносятся исключительно по мирному населению... Вся риторика украинских властей и политического руководства Украины направлена на то, чтобы уничтожить русское население, вернее, даже Русский мир", - сказал он на Международном антифашистском форуме в Москве. Он пояснил, что под Русским миром подразумевается не только Россия, но все люди, которые говорят и думают на русском языке, кто "являются носителями великой русской культуры".
"Сегодня очень важно вытравить из сознания людей даже саму идею мыслить на русском языке. Вот это вот является очень принципиальным вопросом", - полагает Михайлов.
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