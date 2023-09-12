https://ria.ru/20230912/moskva-1895785945.html

Капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса завершен на западе Москвы

Капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса завершен на западе Москвы - РИА Новости, 12.09.2023

Капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса завершен на западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы, сообщил... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:53

2023-09-12T11:53

2023-09-12T11:53

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Полтора года назад начали масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки - Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. В настоящее время работы в двух основных тоннелях и четырех второстепенных полностью завершены", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение, состоящее из шести тоннелей, ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения. "В рамках проекта проведены высокотехнологичные работы по восстановлению целостности стен и потолков тоннелей, замене старой облицовки на металлокерамическую, обновлению систем пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции. На финальном этапе отремонтировали деформационные швы и уложили новый асфальт. При проведении ремонта использовались отечественные материалы и оборудование, которые соответствуют всем современным стандартам безопасности", - рассказал Бирюков. Он отметил, что работы были спланированы таким образом, чтобы полностью не закрывать движение в тоннельном комплексе, по мере проведения ремонта вводились временные ограничения. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что состояние столичных мостовых сооружений постоянно контролируется. За последние 12 лет каждый объект прошел различные виды ремонта - капитальный или текущий, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов. -0-

https://ria.ru/20230912/moskva-1895769934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, капремонт в москве