https://ria.ru/20230912/monety-1895846387.html

В московском музее пересчитали древние монеты в современных рублях

В московском музее пересчитали древние монеты в современных рублях - РИА Новости, 12.09.2023

В московском музее пересчитали древние монеты в современных рублях

В Музее Международного нумизматического клуба в Москве прошла презентация выставки "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи". Главная ее составляющая – конвертация... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:26

2023-09-12T15:26

2023-09-12T15:27

культура

археология

москва

великобритания

российская империя

деньги

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Музее Международного нумизматического клуба в Москве прошла презентация выставки "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи". Главная ее составляющая – конвертация древних и старинных монет в современные рубли. "Экспозиция выставки поможет узнать, какое довольствие получал римский легионер, какое вознаграждение ожидало придворного художника, какое жалованье было у титулярного советника в Российской империи", – рассказали в музее. Например, в Древней Греции самой расхожей монетой была драхма, при пересчете это 800 современных рублей. Она была равна шести оболам, 36 халковам или 72 лептам. "Благодаря греческим историкам и писателям мы знаем, что в середине IV века самая распространенная зарплата – четыре обола в день – 400 рублей, а в конце IV века до н.э.– драхма в день, то есть 800 рублей. Полицейский получал три обола в день (половина драхмы) – 400 рублей", – рассказала куратор выставки. Экспозиция рассказывает также об эпохах Древних Рима и Востока, Великобритании и Российской Империи XIX века. Рубль в 1884 году можно приравнять к 1200-м в 2022-м. Таким образом, аренда "приличной и недорогой" квартиры в Москве в конце XIX века обошлась бы в 50 тысяч (современных) рублей в месяц. "На аренду квартиры в Москве нужны 1000 рублей в год (1892 г.). А 500 рублей в год – "приличная и недорогая квартира" (1888-й). В Крыму квартира – 175 рублей в месяц. За обед и завтрак 40 рублей с души, с прислуги за кормежку 15 рублей в месяц. Это все обойдется приблизительно в 300 рублей в месяц. Дорого, но зато роскошно: с видом на море", – рассказали на экскурсии.Работа над созданием выставки велась год. Российский экономист, профессор, доктор экономических наук Яков Миркин, используя источники (в том числе и литературные), провел анализ древних и старинных платежных средств и смог пересчитать их в современных рублях. В качестве товаров, на которые можно опереть конвертацию, он взял скот и пшеницу.

https://ria.ru/20230310/kupyury-1855666755.html

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великобритания

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

археология, москва, великобритания, российская империя, деньги