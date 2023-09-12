https://ria.ru/20230912/monety-1895846387.html
В московском музее пересчитали древние монеты в современных рублях
В московском музее пересчитали древние монеты в современных рублях - РИА Новости, 12.09.2023
В московском музее пересчитали древние монеты в современных рублях
В Музее Международного нумизматического клуба в Москве прошла презентация выставки "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи". Главная ее составляющая – конвертация... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:26
2023-09-12T15:26
2023-09-12T15:27
культура
археология
москва
великобритания
российская империя
деньги
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Музее Международного нумизматического клуба в Москве прошла презентация выставки "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи". Главная ее составляющая – конвертация древних и старинных монет в современные рубли. "Экспозиция выставки поможет узнать, какое довольствие получал римский легионер, какое вознаграждение ожидало придворного художника, какое жалованье было у титулярного советника в Российской империи", – рассказали в музее. Например, в Древней Греции самой расхожей монетой была драхма, при пересчете это 800 современных рублей. Она была равна шести оболам, 36 халковам или 72 лептам. "Благодаря греческим историкам и писателям мы знаем, что в середине IV века самая распространенная зарплата – четыре обола в день – 400 рублей, а в конце IV века до н.э.– драхма в день, то есть 800 рублей. Полицейский получал три обола в день (половина драхмы) – 400 рублей", – рассказала куратор выставки. Экспозиция рассказывает также об эпохах Древних Рима и Востока, Великобритании и Российской Империи XIX века. Рубль в 1884 году можно приравнять к 1200-м в 2022-м. Таким образом, аренда "приличной и недорогой" квартиры в Москве в конце XIX века обошлась бы в 50 тысяч (современных) рублей в месяц. "На аренду квартиры в Москве нужны 1000 рублей в год (1892 г.). А 500 рублей в год – "приличная и недорогая квартира" (1888-й). В Крыму квартира – 175 рублей в месяц. За обед и завтрак 40 рублей с души, с прислуги за кормежку 15 рублей в месяц. Это все обойдется приблизительно в 300 рублей в месяц. Дорого, но зато роскошно: с видом на море", – рассказали на экскурсии.Работа над созданием выставки велась год. Российский экономист, профессор, доктор экономических наук Яков Миркин, используя источники (в том числе и литературные), провел анализ древних и старинных платежных средств и смог пересчитать их в современных рублях. В качестве товаров, на которые можно опереть конвертацию, он взял скот и пшеницу.
https://ria.ru/20230310/kupyury-1855666755.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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археология, москва, великобритания, российская империя, деньги
Культура, Археология, Москва, Великобритания, Российская империя, Деньги
В московском музее пересчитали древние монеты в современных рублях
В Музее нумизматического клуба пересчитали древние монеты в современных рублях
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Музее Международного нумизматического клуба в Москве прошла презентация выставки "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи". Главная ее составляющая – конвертация древних и старинных монет в современные рубли.
«
"Экспозиция выставки поможет узнать, какое довольствие получал римский легионер, какое вознаграждение ожидало придворного художника, какое жалованье было у титулярного советника в Российской империи", – рассказали в музее.
Например, в Древней Греции самой расхожей монетой была драхма, при пересчете это 800 современных рублей. Она была равна шести оболам, 36 халковам или 72 лептам.
«
"Благодаря греческим историкам и писателям мы знаем, что в середине IV века самая распространенная зарплата – четыре обола в день – 400 рублей, а в конце IV века до н.э.– драхма в день, то есть 800 рублей. Полицейский получал три обола в день (половина драхмы) – 400 рублей", – рассказала куратор выставки.
Экспозиция рассказывает также об эпохах Древних Рима и Востока, Великобритании и Российской Империи XIX века.
Рубль в 1884 году можно приравнять к 1200-м в 2022-м. Таким образом, аренда "приличной и недорогой" квартиры в Москве в конце XIX века обошлась бы в 50 тысяч (современных) рублей в месяц.
«
"На аренду квартиры в Москве нужны 1000 рублей в год (1892 г.). А 500 рублей в год – "приличная и недорогая квартира" (1888-й). В Крыму квартира – 175 рублей в месяц. За обед и завтрак 40 рублей с души, с прислуги за кормежку 15 рублей в месяц. Это все обойдется приблизительно в 300 рублей в месяц. Дорого, но зато роскошно: с видом на море", – рассказали на экскурсии.
Работа над созданием выставки велась год. Российский экономист, профессор, доктор экономических наук Яков Миркин, используя источники (в том числе и литературные), провел анализ древних и старинных платежных средств и смог пересчитать их в современных рублях. В качестве товаров, на которые можно опереть конвертацию, он взял скот и пшеницу.
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